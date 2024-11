Van 10 personas a un bar y ojo a lo que hace la camarera: para muchos, debería sentar precedente 

La decisión que ha tomado una camarera cuando a la 1 de la madrugada de un 2 de agosto le llegaron al local 10 personas ha generado un importante revuelo en X (anteriormente Twitter).

No por parte de la camarera sino por la reseña que dejó en Google uno de los comensales quejándose de que la empleada les dijo que los atendía "si pedíamos en cinco minutos".

"Lamentable el servicio, no puedo decir nada más que cuando fuimos a intentar tomar algo 10 personas un día 2 de agosto a la 1:00 de la noche, nos dijo la camarera tal cual, que si pedíamos en 5 minutos nos atendía, si no no, y que a la 1:30 cerraban que también tienen vida y cosas que hacer", empieza diciendo esta persona en la reseña que ha publicado Soy Camarero y que supera ya los 2.000 'me gusta'.

Y prosigue: "Vamos, que molestábamos y 10 personas le iban a retrasar en el cierre del local, quedando todavía 30 minutos para el cierre. Me imagino que no es la dueña del local obviamente, la gente suele tener negocios para ganar dinero, y si echas a tus clientes, poco vas a ganar".

Esta reseña ha generado cientos de comentarios, la mayoría a favor de la decisión de la camarera. "La gente que hace esos comentarios, supongo que no les importara quedarse más tiempo en sus trabajos", dice una persona.

Otro añade: "Entre que los 10 se sientan, dejan de ignorar a la chiquilla cuando se acerca a ver que van a tomar, rectifican lo pedido, la pobre lo trae, quien ha pedido esto, déjalo ahí que ya lo cogerá alguien, ay te has equivocado era Zero, se lo beben, pagan y ella recoge, le dan las 4".

"Hace tiempo dije que había que poner reseñas a los clientes y ya se está tardando... Para que cuando venga gente así, que se piensa que la vida es solo para ellos, no se les sirva", afirma otro usuario.