Ve lo que cuesta el pan sin gluten en el supermercado y deja un mensaje que trae cola

La usuaria de TikTok Aida González, conocida como 'La deportista celíaca' en TikTok (@aida.gonzalez_) ha publicado un vídeo hablando del precio del pan sin gluten que se ha encontrado en un supermercado de Mercadona, reflexionando con una comparación que traerá cola.

"Estoy indignada con esto, una baguette sin gluten vale 2,03 euros", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 40.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo como la espuma).

Lo ha comparado acto seguido con las barras de pan que sí tienen gluten, especialmente la bolsa de tres barras medianas por 1,19 euros. Su conclusión ha sido que "una vez más, los celíacos tenemos que comprar el pan a precio de oro. ¿Me lo podéis explicar?"

"Que no venga ahora alguien diciendo, no, es que la materia prima, es que no sé qué... ¡Que son dos euros una barra de pan! No, no es normal, lo siento, pero no es normal", ha rematado la joven. Han sido más de 500 comentarios con opiniones de todo tipo que han dado pie a un intenso debate con dos claras vertientes.

"Harinas especiales, certificación, maquinaria adicional para evitar contaminación cruzada... Y todo esto con una demanda menor de ese pan: es lógico que sea mucho más caro", ha expresado el usuario @Jorpri. La deportista celíaca ha contestado de forma inmejorable: "¿Y los otros que valen menos y son también sin gluten?".