Ve esto en el cielo de Barcelona y pregunta por qué apenas hay en Argentina: las respuestas son delirantes

El creador de contenido argentino Alexis Ramírez (@aleramirez.ok) vive en Barcelona, y tras su estadía en España ha hecho una pregunta a sus seguidores de TikTok acerca de un fenómeno que ve mucho en España y que en Argentina apenas ha visto.

"Siendo un argentino viviendo en España, algo que me llama siempre atención y a lo que no le encuentro explicación son esas marcas en el cielo que hacen los aviones", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 80.000 reproducciones y más de 1.600 'me gusta'.

A lo que ha hecho referencia son las estelas de condensación, un rastro que dejan los aviones en el aire, que no son otra cosa que nubes de hielo que forman largas líneas a causa de la condensación del vapor de agua que emiten los motores, en este caso de los aviones.

"¿Por qué en Argentina no se ven? Si se ve, se ve una. Mirad aquí todas las que hay", ha expresado, enfocando todas las estelas de condensación que había en el cielo de la playa de Barcelona.

El vídeo ha generado más de 370 comentarios de todo tipo. Por un lado, los que han decidido tirar de ironía, y el comentario que más ha destacado es el de @Doncroqueta_8: "Nos fumigan en Cruzcampo". Por otro, los que han intentado encontrar una respuesta de verdad: "En Argentina es mil veces más grande que España y el tránsito aéreo está más esparcido en Argentina".