Ve esto en Mercadona por primera vez y se lía buena: muchos entusiasmados y otros indignados

Mercadona tiene algo que el resto de supermercados no ha logrado: que sus clientes sientan sus productos casi como parte de la familia. Y eso, además de cosas muy positivas para la empresa, tiene también algunos 'contras', como que cada cambio o nuevo producto se analiza con lupa.

El último ejemplo está recorriendo TikTok en los últimos días, después de que la usuaria @latoneira haya compartido con entusiasmo un nuevo hallazgo en los estantes del gigante valenciano.

"El otro día fui a Mercadona y vi por primera vez estas vieiras a la gallega congeladas y tenía que probarlas. Las venden por unidad 2,25 y indican para hacerlas directamente congeladas en la freidora de aire a 160 grados 18 minutos", explica.

"Y quedan tal que así. En su interior vienen unas 15 vieiras diminutas, mucho más llenas que las grandes, y tienen un moderado sabor picante. Sin duda, me han sorprendido", añade la usuaria.

"Su sabor es más que aceptable, tiende a un moderado picante y su textura no me ha gustado tanto, estoy acostumbrada a las vieiras caseras y se nota el espesante", dice antes de darle un seis sobre 10: "No está mal para ser un producto elaborado, mejoraría la parte de los ingredientes (conservantes, emulsionantes)".

La publicación ha acumulado decenas de miles de 'me gusta' rápidamente, pero muchos se han indignado asegurando que eso no son vieiras. Hasta tal punto que la creadora del vídeo ha tenido que aclarar que se trata de vieiras del pacífico, que no tienen nada que ver con las gallegas: "De verdad que son vieiras, pero de la variedad del pacífico, no sé cuántas veces tengo que repetirlo 🤷🏻♀️🤷🏻♀️".

Otro usuario también lo aclara: "A ver gente, la concha es vieira pero rellenada con vieira del pacífico. Están muy ricas pero son lo q son. Y no pican tanto".