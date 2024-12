Ve lo que han pedido unos japoneses a las 8.00 en un restaurante de Barcelona y desata las reacciones

Viajar a otros países a menudo produce un choque cultural que cuesta digerir. A veces, de hecho, queremos adaptarnos a las costumbres de donde estamos pasando unos días, aunque no acabamos de lograrlo.

Seguramente es eso lo que les ha pasado a unos turistas japoneses de visita en Barcelona. El usuario de Threads santonicb.11 ha compartido en esa red social lo que les ha visto hacer en un bar y ha provocado rápidamente decenas de reacciones.

"Cuando ya pensaba que lo había visto todo en esta vida. Hoy a las 8h de la mañana, en Barcelona, unos turistas japoneses se han pedido una paella y un café con leche", ha descrito.

En las reacciones, algunas personas se llevan las manos a la cabeza, pero muchas otras se muestran comprensivas y empáticas. "Es como cuando tú vas a su país y pides sushi para desayunar, el turismo es así", dice una persona. Otra pregunta: "¿Qué tiene de malo?".

El autor de la publicación ha respondido: "De malo nada, me sorprendió y ya está. Me ocurrirá lo mismo cuando llegue a Japón y me pida un bocadillo de calamares, son así de ricas las culturas".

Otra persona apunta: "Son turistas, no sabes cuándo llegaron y desde cuándo están sin comer un platillo fuerte. Además, en algunas culturas (Japón incluido) sí suele desayunar comida fuerte y no se aguantan durante el día si no comen algo parecido".