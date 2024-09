Impacta a muchos al mostrar lo que encontró en el asiento de su avión: no es habitual

Un elemento habitual en todos los aviones son los folletos con las instrucciones de seguridad, que están siempre situados muy a mano de los pasajeros, normalmente en una bolsa bajo la bandeja del asiento.

Lo que ya es menos habitual es lo que ha visto un turista en un vuelo de Air Asia y que está generando no pocos comentarios en las redes sociales.

"Una cosa que da mucha tranquilidad es sobrevolar el Índico y que la aerolínea incluya plegarias junto con las instrucciones de seguridad", ha escrito el usuario de X @enfurecido_rrhh junto a una imagen en la que se ve exactamente lo que describe.

Se trata de una cartulina llamada "invocation card" que contiene, en inglés y en árabe, algunos rezos de distintas religiones, como el Islam, el Hinduismo, el budismo o el catolicismo.

En los comentarios, un usuario señala: "Esto me encanta de manera no irónica. Un pequeño momento de espiritualidad multiconfesional, y también un pequeño recordatorio de que no se reza solo en momentos de peligro".

Y otro apunta: "Rezar solo en momentos de necesidad es de ventajistas".