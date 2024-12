Ve una placa "de cartón" en el microondas y pregunta qué es: para tener mucho cuidado

La usuaria de TikTok @stelslc ha publicado un vídeo tras encontrar una placa "de cartón" en uno de los laterales del microondas. Debido a la sorpresa ha sentido la necesidad de preguntar qué es, ya que nunca se había dado cuenta de ella.

"Por favor, decidme que no era la única que no sabía esto de un microondas, por favor", ha dicho al principio del vídeo, que ha acumulado casi 300.000 visualizaciones y más de 1.700 'me gusta' en apenas unos días.

"Estoy limpiándolo porque me ha explotado una castaña y esta pestaña de aquí ¿es cartón? Es un trocito de cartón, y si no lo es y me estoy equivocando, ¿qué es? Tiene pinta de cartón", ha dicho en el vídeo. En los comentarios le han advertido de que tenga mucho cuidado y que no lo quite porque se trata de una placa de mica.

Se trata de un 'cartón' hecho del mineral mica que es especial y aislante, normalmente colocado en un lateral del microondas. La importancia que tiene llega porque es el que permite el paso de las microondas y protege a la vez la salida de las ondas.

"La he vuelto a poner por si acaso, después de 400 comentarios ya sé qué es mica", ha rematado la usuaria, que no ha tenido mala intención y ha descubierto algo nuevo, al igual que muchos desde que vieron el vídeo y leyeron los comentarios.