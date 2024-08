Ve un vídeo de una ilegalidad cometida en la Warner y deja un necesario mensaje 

El popular creador de contenido @dramario_, que se describe como probador de montañas rusas, es un experto en curiosidades, anécdotas e historias de los parques de atracciones. Por ello, ha decidido mandar un mensaje que hay que tener muy en cuenta.

Tal y como ha mostrado, hace unos días se compartió un vídeo de un joven saltando a un lago de agua en la Warner de Madrid. A pesar de los carteles informativos de que estaba prohibido, decidió hacerlo.

"Eso son cableados eléctricos que van a otro tipo de instalaciones, cables que sirven para operar todos los espectáculos que se hacen dentro del lago, que no está preparado para el baño de los visitantes", explica, enseñando los cables que hay hundidos.

"Además, hay carteles de peligro y no te puedes bañar porque si te bañas aquí lo más probables es que no vuelvas a salir y no queremos eso, ¿verdad?", finaliza el usuario.