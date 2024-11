Ven cómo son los tornos del metro de Budapest y lo tienen muy claro: "Ponen a prueba a los españoles"

El creador de contenido Xavi Bertrán (@xavibertransanchez) pasa sus días viajando por el mundo. Un profesor perfecto a quien preguntar sobre distintos países. Una de sus paradas ha sido Budapest y pasa moverse por allí ha utilizado el transporte público.

¿Qué ha pasado? Que al entrar en la estación de metro se ha topado con unos tornos que no se esperaba, al ser completamente diferente a los de España. "En el metro de Hungría no tienes barrera, puedes pasar", ha explicado brevemente en el vídeo, alcanzando más de 60.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' en apenas 24 horas.

"Budapest poniendo a prueba la legalidad de los españoles en 3, 2, 1... Nosotros, como somos españoles, pasamos. ¡Que no, que estamos pagando!", ha bromeado Xavi, añadiendo en la descripción todavía más ironía: "Venga, va, sabemos que más de uno no paga el metro en Europa".

Ha generado decena de comentarios y una de las respuestas más sonadas ha sido la de la usuaria @lauxlarr: "Yo pensaba lo mismo y menuda multa me pusieron en el metro de camino a las termas". Sin embargo, no se recomienda colarse en ningún transporto de todo Budapest.

A pesar de que no existan barreras y, por lo tanto, sí exista la tentación a subir sin validar un ticket, tienen revisores en casi todas las entradas y salidas del metro que revisan todo sin excepciones. Si no está validado, la multa es bastante alta: 8.000 HUF, traducido a unos 20 euros aproximadamente.