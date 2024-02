Vuelve a España desde Portugal y se encuentra con la huelga de agricultores: ojo a lo que le dicen

La huelga del sector agrícola ha provocado las movilizaciones y acciones tomando las carreteras de Cataluña, La Rioja, Zaragoza, Toledo, Málaga o Valencia. Esto ha provocado que no se puedan circular por las vías y a la usuaria de TikTok @lpuertag lo ha vivido de primera mano.

Volvían a coche desde Portugal, dirección España, y cuando vieron una fila de coches kilométricas preguntaron a uno de los encargados de la seguridad de la zona. "Perdona, ¿para ir a España? A Badajoz", le preguntó.

"Nada, todo cerrado", le respondió el hombre portugués, dejando en 'shock' a las dos españoles, alucinando porque no podían volver a sus casas y no tenían donde quedarse por la noche por falta de dinero.

"Los tractores han cortado las carreteras, tendréis que dormir aquí, no sabemos si durará uno, dos o tres días", afirmó el joven trabajador. "Me muero, pero si no hemos traído dinero", respondió la copiloto.

Preguntaron si podían ir por otra carretera y les dio una posible opción por una vía secundaria. "Madre mía, esto no me puede estar pasando a mí, hoy, mañana o vete tú a saber dormimos aquí en Elvas, me está dando un ataque de ansiedad", concluyó en el vídeo, que cuenta con más de 1.000 'me gusta' en poco más de 24 horas,