Willy Bárcenas se quejó de la alineación de España y le recuerdan de dónde viene la palabra taburete

Guillermo Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas y cantante del grupo Taburete, dejó una polémica publicación horas antes del partido entre España e Italia que acumula en menos de 24 horas más de dos millones de alcance.

"Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", dijo el hijo del extesorero del Partido Popular sobre la presencia en el 11 español de los centrales de origen francés Laporte y Le Normand.

Por ese mensaje ha recibido miles de respuestas, una de ellas con más de 9.000 'me gusta'. "Estoy chillando", ha dicho el autor de la respuesta en cuestión, donde simplemente adjunta de dónde viene la palabra taburete, nombre del grupo del hijo de Bárcenas.

Y ahí se puede leer: "La voz castellana es una adaptación del francés tabouret cuyo sentido moderno apareció a principios del siglo XVI. Generalmente con asiento redondo, el término se formó por analogía a partir de tambour (tambor) que en fráncico se decía tabor".