Muere el disidente chino y Nobel de la Paz Liu Xiaobo a los 61 años

El disidente chino y Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, ha muerto a causa de un cáncer de hígado, poco después de ser liberado por razones humanitarias tras pasar casi una década encarcelado por exigir una apertura democrática del gigante asiático, según ha confirmado este jueves una fuente oficial a la cadena británica BBC.

La salud de Liu, de 61 años de edad, no ha hecho más que empeorar desde que fue liberado, el pasado 26 de junio. El hospital de Shengyang en el que estaba ingresado había advertido esta semana de que su estado era crítico.

La familia pretendía que Liu y su mujer, Liu Xia, viajaran al extranjero para que él pudiera recibir tratamiento médico y para que ella, una vez fallecido el activista, pudiera vivir lejos del régimen de Pekín.

"The man China couldn't erase" - a look back at the life of Nobel laureate and human rights advocate Liu Xiaobo https://t.co/8Mdy7aO9pv pic.twitter.com/0119ZjwlR4