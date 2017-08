Esto sí que es Barcelona: la ciudad se llena de solidaridad contra el horror del terrorismo

Barcelona está dando ejemplo. Tras el atentado que tuvo lugar este jueves, en el que una furgoneta arroyó a varias personas en el centro de la ciudad dejando, por ahora, 13 víctimas mortales y un centenar de heridos; los ciudadanos barceloneses y residentes en la ciudad se han volcado para aportar su granito de arena en medio del caos y el horror del terrorismo.

La solidaridad de los ciudadanos se ha traducido en largas colas para donar sangre, taxistas haciendo carreras gratis o los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat desconvocando la huelga y acudiendo a sus puestos de trabajo, a pesar de no formar parte de los servicios mínimos.

AGUA Y BOLLERÍA PARA LOS QUE ESTÁN ATRAPADOS

Esas muestras de apoyo se han visto también durante la madrugada en las rondas de Barcelona y en aquellos puntos en los que miles de conductores se han quedado atrapados en sus coches.

Vecinos de esas zonas se han acercado a las retenciones con botellas de agua y bollería, galletas y tentempiés para ofrecérselos a los conductores atrapados, algunos de los cuales se han quedado tirados en los arcenes al quedarse sin combustible.

LOS EMPLEADOS DE EULEN SUSPENDEN LA HUELGA

Los trabajadores de Eulen Seguridad, responsable de los controles de acceso en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat han suspendido temporalmente la huelga indefinida que mantienen desde el pasado lunes, 14 de agosto. Los empleados han acudido a sus puestos de trabajo con normalidad, aunque no formen parte de los servicios mínimos, según fuentes sindicales.

COLAS INTERMINABLES PARA DONAR SANGRE

Sólo unos momentos después de que se hiciese un llamamiento para donar sangre se formaron grandes colas en las puertas de los hospitales y bancos de sangre. Hasta el punto de que los bancos tuvieron que decir a algunas personas que volviesen al día siguiente.

TAXIS Y CABIFY GRATIS

También los taxistas se han volcado con las víctimas del accidente. Algunos de ellos estuvieron toda la tarde haciendo viajes gratis por el centro de la ciudad para aquellos que lo necesitasen.

También Cabify ha ofrecido su servicio gratuito, aunque con la inserción de un código en la app. Así lo anunciaban este jueves en Twitter:

El consorcio de transportes ha anunciado también que "por situación excepcional de colapso" facilitarán viajar sin validar título de transportes.

ALOJAMIENTO GRATUITO EN LOS HOTELES

Turismo de Barcelona ofreció también alojamiento a aquellos turistas que se encontraban alojados en establecimientos de la zona acordonada por el atentado terrorista y que no pudiesen acceder a ellos. En la zona que estaba desalojada hay alrededor de 50 hoteles.También los heridos y las personas afectadas por el ataque pudieron entrar en los hoteles y mantener allí la calma.

El @gremihotelsbcn i Turisme Barcelona obre els establiments a tothom que no pugui accedir al seu allotjament per estar a la zona acordonada

#BEDINBARCELONA

Además, se ha lanzado en Twitter el hashtag #BedInBarcelona, con el que los usuarios ofrecen sus casas para las víctimas del accidente. El tuit principal obtuvo casi 2.000 retuits y cientos de personas han ofrecido sitio en su casa para aquél que lo necesite.

Lanzamos el HT #BedInBarcelona, si alguien necesita donde dormir hoy. RT por favor. If someome need a bed in Barcelona tonight, contact me.