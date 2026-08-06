El principal periódico de Bélgica analiza con lupa lo ocurrido en Ceuta y deja una clara conclusión sobre Sánchez: "Ahora se enfrenta a un revés"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el 25 de marzo de 2026, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El diario belga Le Soir, el principal periódico del país, ha dedicado un artículo a analizar con lupa todo lo ocurrido en Ceuta con la llegada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos y todo lo que eso ha implicado a nivel geopolítico para España, especialmente con el resto de socios europeos.

Contundente, el diario belga pone el foco en la posición en la que queda Pedro Sánchez tanto dentro como fuera de España: "Se encuentra bajo un intenso escrutinio tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, en el extremo norte de África. Duramente criticado en Europa, pero también en su propio país, el líder socialista se halla aislado".

Explica Le Soir el descontento de Sánchez ante los ataques de países como Italia, que directamente pidió cerrar el espacio Schengen con España en esta crisis: "Mientras las fuerzas del orden rescataban a niños que se estaban ahogando, Madrid se enfrentaba a duros ataques de sus socios europeos".

Aislado dentro y fuera

Sobre la "realidad política" del presidente de España, dice el medio belga que "se encuentra cada vez más aislado dentro de la Unión Europea" por la regularización de inmigrantes que anunció Sánchez el pasado mes de abril. Esta decisión ha sido ferozmente criticada por las derechas europeas que, como recoge el citado medio, "acusan al gobierno socialista de fomentar la entrada y la residencia ilegales en Europa".

Para Le Soir, esta crisis es un antes y un después en la figura de Sánchez, que "había logrado labrarse un lugar en el panorama internacional": "Fluido en inglés e interesado en la política internacional desde el inicio de su mandato, se distinguió por reconocer a Palestina en mayo de 2024, antes que otros países europeos, y por oponerse abiertamente a Donald Trump".

También menciona el medio belga el famoso libro Manual de Resistencia y que a pesar de lo mucho que defiende Sánchez siempre a la Unión Europea "ahora se enfrenta a un revés".

Cada vez "más debilitado"

"En el tema de la migración, está abordando un asunto sumamente delicado en Europa, uno que lo está aislando por completo. Las elecciones en Francia e Italia en 2027 están marcando el rumbo de los debates y situando cada vez más este tema en el centro de las controversias", explica el periódico belga.

Por último, Le Soir hace una radiografía del Gobierno, que tiene sobre sus hombros la amenaza por parte de Junts, el partido de Carles Puigdemont, de retirarle el apoyo si obliga a Cataluña a acoger a menores procedentes de esta crisis en Ceuta: "Se trata de una situación crítica, dado que Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria".

Por todo esto, Le Soir deja una contundente reflexión final sobre la situación del presidente del Gobierno: "Atrapado entre el aislamiento dentro de la Unión Europea y el bloqueo parlamentario en España, Pedro Sánchez se encuentra cada vez más debilitado".