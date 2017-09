Un sheriff de Florida pide a la gente que no dispare al huracán Irma

"Para aclarar, NO disparen sus armas a Irma. No harán que se dé la vuelta y puede tener consecuencias muy peligrosas". Aunque parezca un chiste, el Sheriff del condado de Pasco (Florida) no estaba bromeando cuando tuiteó este mensaje.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv