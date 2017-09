Todo el mundo está haciendo el mismo comentario con el 'look' de Melania Trump

La esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump, ha vuelto a llamar la atención con uno de sus looks.

Ambos se dejaron fotografiar este domingo a su llegada a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Camp David y en las redes sociales son muchas las personas que comparan el atuendo de la primera dama con el que tenían los personajes de la serie V.

¿Exageración o parecido razonable? Puedes juzgarlo tú mismo:

A finales de agosto, Melania Trump ya dio mucho que hablar cuando se calzó unos tacones de 10 centímetros de altura para ir junto a su marido a visitar los daños del huracán Harvey.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado ahora el look de Melania:

Melania parece sacada de V o de una coreografía de Daft Punk. Me meo. https://t.co/Rj03mjn8Eu — Nando Escribano (@NandoEscribano) 10 de septiembre de 2017

Esa es Melania? Creía que era Diana , la lagarta de la serie V. — Kty PdeM (@ktypadme) 11 de septiembre de 2017

En esta foto, Melania Trump es igualita a la mala malísina Diana de V... o solo me lo parece a mi? 🐁🐊 https://t.co/ZArD5lSn0y — Sonia San (@Sonia_san_) 11 de septiembre de 2017

Melania es Diana la de V, Invasión Extraterrestre y recién nos venimos a enterar... https://t.co/XVX7AIs9Pp — mexicomemata (@mexicomemata) 11 de septiembre de 2017

Y tras el discurso, Melania en el papel de la malvada Diana de "V", se come al ratón de Trump. https://t.co/zlF2YbXE5C — Dani Torres (@jumpcarey) 10 de septiembre de 2017

En concreto, Nando, la primera dama Melania es Diana, la lagarta de V — David MP (@DDJmusic) 10 de septiembre de 2017

Why is Melania dressed like Diana from V https://t.co/DL6UpJYzzk — Synth Pot (@Tinpot) 11 de septiembre de 2017

Brilliant observation by @AlexanderH77 Melania channels Diana from 80's hit show V. pic.twitter.com/4vGbNc1k2S — Nadia Mitsopoulos (@NadiaMits) 11 de septiembre de 2017

The real remake of V is really coming! Thanks Donald and Melania.... pic.twitter.com/d2YtZemeQX — Fred Sherman (@FredSherman33) 11 de septiembre de 2017