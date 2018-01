Los millonarios de EEUU piden al Gobierno que les suba los impuestos

Imaginarse a un millonario español diciendo cualquiera de esas frases es como imaginarse a un político español dimitiendo. Son cosas que, sencillamente, apenas ocurren en nuestra sociedad. Pero sí está pasando en el país que muchos identifican como el símbolo del capitalismo: Estados Unidos.

Un grupo de 400 millonarios estadounidenses lleva meses pidiendo al Congreso de EEUU que no les baje más los impuestos después de la rebaja brutal que ya les ha hecho Donald Trump.

"Cualquier reforma de los impuestos no debe aumentar la desigualdad sino beneficiar a la economía. Y esta incumple ambos puntos", apunta a El HuffPost Mike Lapham, líder de 'Responsible Wealth' (riqueza responsable), un programa que elabora y propone alternativas para reducir la desigualdad.

Mapham, un rico heredero de una empresa de papelería que se convirtió en activista al ver la brecha entre sus empleados y él, cree que con la rebaja de Trump "a los bancos, las multinacionales y los millonarios les va a ir muy bien, se van a bañar en una pasta que no necesitan. Nunca les ha faltado".

Los millonarios consideran que, cada vez que en Washington tocan los impuestos, ya sean los demócratas o los republicanos, los favorecen. "Y eso es algo bastante peculiar", apunta uno de ellos.

Mr. Trump, listen to these Patriotic Millionaires who want their taxes raised, not cut. pic.twitter.com/heoPX7VWkV