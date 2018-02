La solución de Trump a los tiroteos escolares: armar a los profesores

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha charlado este miércoles en la Casa Blanca con un grupo de afectados de varios tiroteos, tanto del último, el del instituto de Florida, como de matanzas muy conocidas como la de la escuela de primaria Sandy Hook o la de secundaria de Columbine.

El objetivo era escuchar sus historias y puntos de vista para llegar a soluciones que eviten que suceda otra tragedia más en centros de enseñanza en EEUU. La idea que ha tenido Trump va contra la petición de un mayor control en la venta de armas que pedían los afectados de Florida, seis de ellos presentes.

Su idea es armas a los profesores. Al menos, al 20% de ellos.

El magnate ha sugerido la posibilidad de que algunos maestros o trabajadores en las escuelas puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo. También ha mencionado, más de pasada, aumentar la edad mínima para comprar legalmente un arma.

"Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello", ha explicado Trump. "Los profesores tendrían un permiso especial, y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas" de la que puedan aprovecharse los "maníacos", ha agregado.

Miles de estudiantes se han concentrado en Washington este miércoles para protestar por la falta de control a la venta de armas y para pedir a los republicanos, siempre en connivencia con la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que impongan restricciones a su tenencia y adquisición.

El presidente, que según el New York Times parecía realmente conmovido por una vez tras una tragedia (algo que le ha resultado difícil en el pasado, según el diario), ha apuntado que su medida sería "obviamente sólo para gente muy capacitada en el manejo de armas" tras "un entrenamiento especial".

Trump cree que, dado el tiempo que puede tardar la Policía en llegar a una escuela al recibir una alerta de tiroteo, los profesores debidamente entrenados podrían detener estos sucesos "muy rápidamente".

"Vamos a examinar esa idea muy en serio, mucha gente va a estar opuesta a ello, y mucha va a estar de acuerdo", opina, al reconocer que es algo "controvertido". También ha planteado que podría enviarse a las escuelas a "profesionales, que podrían ser marines" y que eso "podría resolver el problema".

Asimismo, Trump ha prometido que va a lograr una solución "muy seria en el tema de los antecedentes criminales" para mejorar la comunicación entre autoridades locales y federales, con el fin de impedir que las personas condenadas por un delito puedan comprar armas.

Un periodista avispado ha captado algunas de las preguntas y frases que tenía Trump apuntadas en su chuleta para la cita. Entre ellas, "¿qué te gustaría más contarme de tu experiencia?" y "te escucho".

"Además, vamos a fijarnos en el tema de la edad para comprar (un arma) y en el aspecto de la salud mental", ha avanzado, ya que en su opinión no hay suficientes "instituciones mentales" en EEUU para lidiar con la gente que pueda tener una enfermedad que le lleve a comportamientos violentos.

Bajo la ley federal, la edad mínima para comprar un arma de fuego son 21 años si es una pistola y 18 si es un rifle, aunque algunos vendedores sin licencia las pueden suministrar a personas aún más jóvenes. El autor del tiroteo en Florida, Nikolas Cruz, tiene 19 años.

Trump ha escuchado duros testimonios de supervivientes y familiares de víctimas de varias masacres, y su propuesta de armar a los profesores recibió críticas de algunos de los asistentes, aunque casi todos los invitados se han mostrado partidarios del presidente y el control de armas ha recibido pocas menciones.

Sólo un estudiante de Florida ha alzado la voz para pedir más restricciones a la venta de armas, en un giro respecto a lo que defienden compañeros de clase que han organizado el movimiento #NeverAgain (nunca más) y se han movilizado a nivel nacional para poner coto a este tema. Esos no han sido invitados.

We uh... were not invited.



But we have important things to do and talk about, we don't have time to thank these people for taking half a step in the right direction.



Watch the CNN town hall tonight. Trust me. #NEVERAGAIN #MarchForOurLives https://t.co/tuQdpnbW1T