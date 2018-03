Estos fueron los regalos de Amaia a Alfred por su cumpleaños

21 años no se cumplen todos los días. Eso debió pensar Alfred García, finalista de Operación Triunfo, que este martes celebró por todo lo alto su cumpleaños. En su fiesta —que se adelantó un día— no faltaron los regalos de Amaia, su pareja y la gran triunfadora de esta edición del talent. La pamplonica le compró Legacy, un vinilo recopilatorio de David Bowie, y un pedal Chorus (un aparato utilizado para la composición e interpretación que produce el efecto de varios instrumentos o voces en conjunto).

El barcelonés compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en la que detalla todos sus regalos y lo que hizo Almaia este martes: ir a visitar la exposición de Harry Potter y ver el musical El Rey León. De los regalos de Amaia dice que el disco de Bowie le lleva a su infancia y que usará el pedal en el concierto de OT en el Palacio de Vistalegre de Madrid este viernes 16 de marzo.

Gracias @amaia_ot2017por acompañarme en este día libre que ha acabado siendo un día pre-cumpleaños estupendo. Hoy hemos hecho magia. No mucha gente puede pasar de Hogwarts (@harrypotterexpo_madrid_) a la Sabana Africana (@elreyleon_musical). Gracias también por el pedal de chorus para la guitarra, que me llevo al Vistalegre, y por el vinilo de Bowie, que me lleva a mi infancia. Gracias papas por los globos y la tarjeta de felicitación de cumple, por llevarme a casa en un globo y cuatro líneas. Gracias a todos y cada uno de vosotros por este día, aunque por mucho que me regaléis, vosotros sois lo único que quiero. Sin tíquet de devolución ni fecha de caducidad. Para mi sois eternos. Aunque también os digo: mi cumple es el 14 y empieza ahora😜 #EllaQueQuiereMas