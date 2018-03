La enfermedad por la que sufrió 'bullying' la ha convertido ahora en 'influencer'

El llamativo físico de Carmen Smith hizo que sufriese bullying durante años. En lugar de dejarse influenciar por las opiniones de los demás, esta estadounidense supo ignorarlas y se ha convertido en una influencer XXL, con más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Smith, de 30 años y originaria de Pasadena (California, EEUU), sufre un linfedema, una obstrucción de los canales linfáticos que provoca inflamación y aumento de volumen de las extremidades y los pies.

Se trata de un problema que afecta a la estadounidense desde pequeña. "Mi madre me dice que tenía alrededor de tres años cuando se dio cuenta de lo que pasaba porque me quejaba mucho del dolor de pies", cuenta Smith al Daily Mail. "Entonces me llevó al médico y me diagnosticaron linfedema. Me dijeron que lo más probable era que hubiese nacido sin algunos ganglios linfáticos", detalla la influencer, que explica que la enfermedad le provoca que no fluyan los líquidos en sus piernas y de ahí la hinchazón.

Durante su infancia sufrió bullying porque el linfedema cada vez era más visible y hacía que tuviese que llevar chanclas. "Eso me daba pánico y me hacía sentir incómoda. Incluso hoy en día no me gusta que la gente me mire a los pies", cuenta en la entrevista. "Los pies siguen siendo mi punto débil por culpa de la mala circulación que tengo en la zona. Algo que hace que estén muy lejos de lo que la sociedad considera unos pies bonitos".

Los medios de comunicación, la publicidad y el concepto de cuerpo ideal que se muestra en ellos también hicieron que la autoestima de Smith cayese y pasase su vida obligada a castigar su cuerpo para conseguir ese ideal. Hasta que un día decidió dar un cambio a su mentalidad y a su vida.

"Empecé a decirme a mí misma que tenía que ser más positiva y a saber que no me defina lo que otra persona diga de mi cuerpo", cuenta al Daily Mail. Otra persona clave en su cambio de mentalidad fue su actual pareja Kahari Jumal, de 43 años, que conoció gracias al trabajo.

"Me la crucé y lo primero que me llamó la atención fue su estatura", cuenta Jumal al diario británico. "Me pareció que estaba muy bien, esa fue mi primera impresión", asegura su pareja. Smith insiste en que éste tuvo un papel fundamental en que sea la persona que es hoy: "La forma de la que me hace sentir es algo que me desearía para todas las mujeres".

Ahora mismo es él quien la anima a posar en poses sexis en lencería y con quien comparte también algunas de sus publicaciones.

En su cuenta de Instagram, Smith publica junto a sus fotografías mensajes positivos en los anima a sus seguidores a quererse a si mismos sin importar su cuerpo, mediante frases como "podéis ser diferentes y sexis" o "no escuches a los que te obligan a cumplir un estúpido objetivo antes de verano". También visibiliza a los que sufren linfedema mediante los hashtags #lymphedemawarrior y #lymphedema.

