El Objetivo ha abordado el gran tema de las últimas semanas: el sostenimiento de las pensiones. Tras las marchas que han llenado las calles de mayores que exigen una pensión digna, el programa ha entrevistado a Paca Tricio, vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados.

La pensionista ha arrasado en redes con su defensa de los mayores, del sistema de pensiones, con sus tirones de orejas al Gobierno y con su indignación por la precariedad de los jóvenes.

La mujer recuerda que, paseando a su perra, oyó a un locutor decir por la radio que los mayores en las calles necesitan cariño. "Ya está bien, Ana", apuntaba tajantemente a la presentadora del programa, Ana Pastor. "Los mayores necesitamos respeto. No cariño", añade.

"Nos tratan como a los niños, nos están infantilizando. Los mayores somos mayores, pero no somos críos pequeños a los que dar una palmadita. Se nos tiene que tratar con respeto, y el 0,25 (la subida de las pensiones) no te trata con respeto", deja claro Tricio.

"Quiero dejar a mis hijos, a mis nietos y al resto de pensionistas mejores condiciones", ha añadido Tricio, que recuerda que ha tenido que ayudar a otra mujer mayor a pagar sus medicinas porque la pensión no le llegaba para poner un euro y medio más.

También se ha lanzado a una apasionada defensa de los jóvenes, dada la precariedad laboral que sufren, que considera la gran amenaza del sistema porque imposibilita el mantenimiento de la hucha, y exige un cambio legislativo para cambiar el rumbo del país.

"Hay que dar una vuelta a la constitución, o a lo que haga falta, para que realmente este país, vuelva a creer en que es un país social, democrático y justo con los demás" 👏👏👏 @paca_tricio #ObjetivoPensiones pic.twitter.com/3jAfJEgZI9 — Subversivos_ (@subversivos_) 18 de marzo de 2018

.@paca_tricio, vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados: "Cada vez que los políticos se echan la culpa, retrasan la solución" #ObjetivoPensiones pic.twitter.com/WQ25U32VTF — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 18 de marzo de 2018

#ObjetivoPensiones @paca_tricio "Nos están enfrentando a los jóvenes". Cierto. Eso es injusto y un error político de gran magnitud. Daña la cohesión social — Mercè Perea Conillas (@MercePerea) 18 de marzo de 2018