¿Por qué algunas personas necesitan dormir más que otras?

Aparentemente, algunas personas no consiguen dormir lo suficiente. Pueden hacerlo durante horas y aún así sentirse cansados mientras que otros despiertan muy frescos.

Las horas adicionales de sueño parecen ser más una bendición que una maldición, pero no siempre. Los sábados en la mañana son un regalo, pero dormir 10 o más horas diarias sin embargo es una señal de que algo serio está pasando, especialmente si además necesitas una siesta.

Si crees que duermes mucho más de lo normal, sigue leyendo.

"La mayoría de los adultos necesita de siete a ocho horas y media de sueño", dijo al HuffPost Ronald Chervin, director del Centro de Desórdenes del Sueño de la Universidad de Michigan. "Pero si alguien duerme demasiadas horas y no descansa, entonces si sería bueno consultar a un médico".

Le preguntamos a los expertos por qué algunas personas duermen más que otras y lo qué se puede hacer si las horas de sueño se empiezan a volver un problema. He aquí lo que necesitas saber:

1. La necesidad de sueño puede depender de tu ADN

Algunos estudios sugieren que la genética puede ser una de las razones por la que la gente necesita horas extras de sueño.

"Algunas personas sólo necesitan dormir más. No hay mucho que se pueda hacer sobre nuestras genética individual", dice Chervin. "Pero podemos hacer cosas sobre otros factores que controlan cuánto dormimos, como la regularidad para acostarse y levantarse".

Los adolescentes tienden a dormir más y se les dificulta despertarse. "Se cree que hay una relación con los relojes circadianos internos, que normalmente controlan el sueño, aunque los hábitos también tienen influyen", continúa Chervin. Así que si tus padres alguna vez te regañaron por dormir demasiado cuando eras adolescente, no era toda tu culpa.

2. Podría ser una señal de que hay un desorden del sueño

Podrías estar padeciendo algún desorden del sueño, lo que en ocasiones provoca que tu día empiece más tarde. Uno es la hipersomnia, o "borrachera de sueño", que recibe este nombre debido a que uno de sus síntomas es la desorientación.

"Una persona con hipersomnia nunca puede salir de la cama y 10 horas no son suficientes. Pueden dormir siestas de dos o tres horas y ni siquiera así sentir que descansaron lo suficiente", dice Emmanuel H. During, un neurólogo y psiquiatra especializado en medicina del sueño en la Universidad de Stanford. "Puede presentarse en cualquier momento de la vida y realmente no entendemos qué lo provoca".

Una enfermedad neurológica muy rara llamada síndrome de Kleine-Levin o síndrome de "la bella durmiente" puede producir también una necesidad extrema de sueño.

"Pueden estar de 15 a 20 horas en cama durante días o semanas y sólo levantarse al baño o a comer", dice Chervin. SIn embargo, se trata de casos muy raros ya que sólo se tiene constancia de 200 casos en todo el mundo".

3. Tu salud mental puede estar en juego

"La depresión puede manifestarse mediante la necesidad de sueños prolongados", dice During.

Algunos estudios indican que puede existir una relación entre la depresión y los desórdenes del sueño, frecuentemente asociados con casos de insomnio o de hipersomnia. Algunos medicamentos también pueden provocar somnolencia o sueño prolongado. Es mejor consultar al médico si se sospecha que un medicamento es la causa.

4. Puede atribuirse a una enfermedad

Daños cerebrales también pueden ser la razón de necesitar más horas de sueño. Un estudio indica que la gente con traumatismos cerebrales recientes puede dormir más que los voluntarios sanos. El sueño también se relaciona con la recuperación de las víctimas de traumatismos ya que algunos estudios demuestran que la función cerebral mejora con sueño suficiente.

5. Te falta sueño

Si tiendes a pasar una noche o dos sin dormir, es común que necesites dormir más si tienes la oportunidad. Afortunadamente, esto es más la consecuencia de un hábito que una señal de que algo malo esté pasando, siempre y cuando no se convierta en un patrón normal, asegura During. Dicho esto, hay que aclarar que tratar de compensar el sueño con siestas esporádicas o más horas de sueño no siempre produce el efecto deseado.

La gente tiende a considerar que el sueño es una especie de fondo de ahorro y que si duerme menos una noche lo pueden compensar después, dice este experto. "Pero no siempre pueden compensarse las horas que pierdes", agrega.

Algunos estudios señalan que dormir 10 horas cuando hay una falta crónica de sueño sólo mejora el desempeño al principio y luego se produce una rápida caída, lo cual hace que se cuestione la efectividad de tratar de compensar esas horas extras.

En resumen: si te sientes continuamente fatigado a pesar de dormir suficientes horas, habla con el médico, aconseja During. Pero si te despiertas descansado y listo para empezar el día, dormir horas extra de vez en cuando no te va a hacer daño. Después de todo, si la tercera parte de tu vida la pasas durmiendo, ¿qué hay de malo en dormir un poco más?

Este artículo fue originalmente publicado en la edición mexicana del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés.