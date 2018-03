Todo el mundo ha hecho el mismo comentario sobre este detalle al comienzo del España-Argentina

España y Argentina disputan este martes en el Wanda Metropolitano de Madrid unos de los amistosos más atractivos de este parón de selecciones. El encuentro, sin embargo, ha perdido a uno de sus grandes alicientes: Messi.

El jugador del F.C. Barcelona quiso apurar y jugar ante la selección española, pero finalmente no jugará de titular. Su ausencia ha sido lamentada por muchos en redes sociales al comienzo del partido:

La mejor selección del mundo en el mejor estadio del mundo , una pena que no pueda jugar el mejor jugador del mundo. #EspañaArgentina

Qué feo cuando Messi no juegue más al fútbol, no? Qué aburrido, no?