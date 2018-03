El papa Francisco afirma que "el infierno no existe" y el Vaticano lo desmiente

No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad. Así de rotundo se ha expresado el papa Francisco en una entrevista con el diario italiano La Repubblica. Tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan, pero "aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen", afirma el pontífice argentino. "El infierno no existe; lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras", añade Jorge Mario Bergoglio.

El papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder de la Iglesia católica. Sin embargo, en el pasado la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari, de 93 años, admitió que nunca graba sus entrevistas. Pese a ello, el Vaticano no ha protestado por su trabajo y Francisco sigue dándole entrevistas.

Bueno, en realidad, es mejor decir que no se había quejado... hasta hoy, porque desde Roma ha venido, con las horas, el desmentido a las palabras del papa. No, no es que le lleven la contra, es que dicen que el histórico periodista no se enteró bien. El Vaticano desmiente lo que ha publicado el diario italiano y afirma que no se trata de una "transcripción fiel" de las palabras de Francisco.

"El Santo Padre Francisco recibió recientemente el fundador del diario La Repubblica en una reunión privada durante la Semana Santa pero sin que aquello fuera considerado una entrevista. Según ha informado el autor del artículo las declaraciones que se recogen no son textuales. Los entrecomillados que aparecen no se deben considerar como una reproducción fiel de las palabras del Santo Padre", afirma un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Sala de Prensa del Vaticano aclara que el Papa no le concedió ninguna entrevista a Eugenio Scalfari -fundador del diario La Repubblica- Los entrecomillados de dicho artículo no deben ser tomados como transcripción fiel de las palabras del Papa - 29 de marzo de 2018

La noticia se produce una semana después de la dimisión del ex prefecto de la Secretaría de Comunicaciones, monseñor Dario Edoardo Viganò, después de la polémica por la publicación parcial de una carta del papa emérito, Benedicto XVI, en que elogiaba la formación teológica de Francisco.

Los párrafos difundidos solo hacían referencia a la defensa de Benedicto XVI ante el "necio prejuicio según el cual el papa Francisco sería solo un hombre práctico sin particular formación teológica y filosófica".