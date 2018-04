Encuentra unos negativos en la calle y pone Twitter patas arriba para buscar a sus protagonistas

Todo empezó el viernes 30 de marzo. El periodista Oriol Querol paseaba por Barcelona cuando se encontró en el suelo un negativo con cuatro fotos. Lo metió en el bolsillo y el domingo 1 de abril lo rescató. Ahí fue cuando su historia se convirtió en la historia de todos.

Pasadas las 19:00 horas decidió compartir las imágenes de su hallazgo en Twitter y 24 horas después tenía 7.000 Me gusta y más de 4.500 retuis. Su historia se había hecho viral y muchos usuarios de esta red querían ayudarlo en el firme propósito de encontrar a los protagonistas de las fotos.

He encontrado esto en el suelo, en Barcelona.

Cómo molaría conocer la historia de las fotos, saber quienes son estas personas.

Seguramente es imposible, pero puede que haya algunas pistas.

Así que vamos allá.⬇️ pic.twitter.com/fFkr5hoZiK — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Querol inició un hilo en el que se contaba la historia de los negativos encontrados en la plaça Doctor Letamendi y aclaraba a los millennials ("o mejor, postmillennials", como matiza en conversación telefónica con El HuffPost) qué es un negativo: "Lo que había antes del digital. Servía (y sirve) para positivar, para hacer copias en papel".

He hecho esta foto a contraluz con el móvil. Se distinguen un bebé, una mujer y un hombre. Pero cuesta entender las escenas... pic.twitter.com/cPue37lZ6p — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

En positivo mucho mejor. Confirmado: es un bebé en una trona y aparecen un hombre y una mujer. Con esta calidad, de momento, poco más. Hay que conseguir un escáner de negativos.... Seguimos. pic.twitter.com/vgZnYkc13z — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

"De momento, puede que la información del carrete sirva para averiguar algo (de qué época son, de qué lugar, tipo de cámara...)", escribe en un quinto tuit, que por ahora no le ha servido para mucho. Según aclara a El HuffPost, todavía no sabe cuándo se hicieron las fotos, pero todo apunta a que fueron tomadas en Barcelona.

¿Quienes serán? ¿Cuánto hará que se tomaron las fotos y qué edad tendrá ahora el niño? ¿El hombre y la mujer son sus padres? ¿Quién hace las fotos? ¿De dónde son? ¿Por qué los negativos acabaron en el suelo, en la calle? — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Su objetivo no es otro que encontrar a esa familia que aparece en las fotos. "Me pareció divertido", cuenta el periodista, que sí asegura que antes de colgar las fotos tuvo un pequeño debate interno. "Reflexioné porque son fotos privadas y colgarlas así como así... Luego pensé que tenía gracia. Si fuera algo íntimo y comprometido no lo hubiera colgado. Es una escena feliz, de un niño y una familia sonriente", explica el joven, que está dispuesto a borrarlas si localiza a los protagonistas y no se sienten cómodos con la publicación.

Ya estoy escaneando los negativos. Vamos una por una:

Foto #18: ahora sí se ve clara la cara del bebé. A ver si le llega y se reconoce. No se ve bien la cara del hombre. En el armario yo no distingo nada que permita identificar la época... pic.twitter.com/8vbcYncI0X — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018 Foto #19: parecida a la anterior pero vertical y con algo más de información. Se ve una ventana con el reflejo del flash de la cámara. Pero poco más.

El niño tiene algo (comida?) en la frente. ¿Es el motivo de las fotos? Seguimos... pic.twitter.com/LBwi2ot0K7 — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Al hilo le siguen dos fotos y las conclusiones que sus seguidores han extraído a partir de las mismas: el tipo de cámara, el diseño de la trona, la época de los interruptores o el carrete usado.

"Es bastante guay porque cada uno está aportando datos de lo que ellos saben", cuenta el periodista que sigue el hilo con otras dos fotos analizadas al detalle. ¡Ha incluido hasta el cuadro que cuelga del salón familiar!

Seguimos.

Foto #20: aquí hay varias cosas.

- El bebé lleva una palma/palmón, con lo que las fotos debieron hacerse un domingo de ramos, o un día cercano.

- La ropa: zapatillas y camiseta (¿año?)

- El cuadro. pic.twitter.com/lNvkZf6MGQ — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018 He intentado que se vea mejor, pero los negativos están muy estropeados.

Se distinguen unas casas... pic.twitter.com/KvjrdRuN1i — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018 Efectivamente, el cuadro es "La noche estrellada", de Vincent Van Gogh. El original está en el MoMa de Nueva York, así que será una lámina ;)

No sirve de mucho...https://t.co/Bsp9Kev7Ua — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Y sigue su hilo con nuevos datos del carrete.

La cuarta foto es la del bebé protagonista de las anteriores con la supuesta madre. "Se ven mejor la camiseta del bebé y la palma. Y sobretodo, se ve perfectamente la mujer", escribe.

Vamos con la última.

Foto #21: se ven mejor la camiseta del bebé y la palma.

Y sobretodo, se ve perfectamente la mujer. pic.twitter.com/63gemi5WyK — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Oriol Querol recopila más datos aportados por sus seguidores, como la marca de la trona, que todavía sigue fabricando este tipo de sillas y de ahí que les pida ayuda para localizar la época de ese modelo concreto. A falta de respuesta, también cuenta que se ha puesto en contacto con un usuario de Wallapop que vende una silla exactamente igual.

En wallapop hay varias iguales. Pero ninguna con el mismo dibujo que se ve detrás del bebé... pic.twitter.com/7eqVBFF2QQ — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018 Ahora sí. Hay una del modelo exacto en wallapop, no muy lejos de Barcelona. Le escribo.

Mismo color de bandeja y mismo dibujo en el respaldo.

No identifico los personajes. Serviría para limitar la ventana de tiempo... pic.twitter.com/AOMlo51juP — Oriol Querol (@OriolQF) 2 de abril de 2018

El hilo continúa con más y más datos, como el plano del sitio exacto en el que encontró los negativos y termina con la foto ampliada de las zapatillas del bebé. ¿Sabrá Adidas decir de qué año son?

Mientras no da frutos el tema de la trona, otra cosa: este es el lugar donde encontré los negativos. pic.twitter.com/Lm3u6Zj5EC — Oriol Querol (@OriolQF) 2 de abril de 2018 Aunque también muchos os habéis fijado en las zapatillas. Como los productos del armario no se distinguen bien, puede que sea el diseño más "efímero" de la foto (se venderían durante una o dos temporadas). Parece que son de @adidas_ES. ¿A lo mejor ellos saben decir el año? pic.twitter.com/Fv9pqfeEx7 — Oriol Querol (@OriolQF) 2 de abril de 2018

La historia tiene todavía final abierto, pero Querol avisa de que seguirá contando cada capítulo en su cuenta de Twitter. "Para mí es un juego y como hay mucha gente que quiere jugar es guay. Cuando aparezca la familia se cerrará", cuenta sobre esta historia que sabe que puede no tener final feliz. "Hay mucha gente que no está en Twitter y que puede que no se entere". Los medios son su baza para que llegue a todos los públicos.