El tremendo cabreo de una señora al salir de una misa en catalán que arrasa en Facebook

Una mujer de Granada se ha convertido en la última sensación viral en Facebook tras una entrevista a la salida de misa en Mallorca para IB3 Televisión.

La señora acudió a la misa de Resurrección en la Catedral de Mallorca y tuvo que abandonar el recinto después de que el cura oficiase la misa en catalán.

"No tengo mucha cultura, pero me creía que esto era España. Resulta que empieza a hablar de Déu, que si no se qué, que si no se qué cuántos. ¿Pero esto qué es lo que es?", comenta indignada.

"¿Estoy en España o estoy en México? He cogido y me he salido. Eso tenían que haberlo hecho todos los que están dentro y se sienten españoles", asegura.

Y añade: "Lo que sí sé es que les faltan palabras, en realidad se entiende to porque en lugar de decir buenas noches dicen bona nit y en vez de adiós dicen déu. Siempre van tirando pa dentro".