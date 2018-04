La drástica decisión de Javier Ambrossi tras la polémica de 'Dulceida'

Javier Ambrossi, director de La Llamada junto con Javier Calvo y profesor de interpretación de Operación Triunfo 2017, ha abandonado Twitter tras las críticas a Dulceida por su viaje a África.

En la tarde del lunes, la influencer fue Trending Topic después de subir a su cuenta de Instagram unas fotos con unos niños negros con sus gafas de sol.

La propia Dulceida respondió en Twitter y ha asegurado que las gafas se las pidieron ellos. "Me hizo ilusión, se las di y todos felices", aseguró.

6. Las gafas me las pidieron, me hizo ilusión, se las di y todos felices.

MUCHO AMOR ❤️ — Aida Domenech (@AidaDomenech) 2 de abril de 2018

Tras la polémica, Ambrossi ha decidido abandonar la red social del pájaro azul y lo ha hecho con un comunicado en el que expresa sus sentimientos encontrados:

"Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".

Javier Calvo, su marido y compañero de proyectos, ha publicado también un escueto mensaje en Twitter: