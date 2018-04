Un hombre acude a 'First Dates' y le sacan un claro parecido razonable

Miguel es uno de esos comensales de First Dates (Cuatro) que dio juego desde el principio del programa. El joven acudió al espacio televisivo de Carlos Sobera para encontrar el amor y se llevó eso y ser objeto de bromas en Twitter.

El hombre entró pisando fuerte y se definió como "un picaflor". El programa emparejó al joven con Rocío, una fotógrafa que quiere ganar un Goya a mejor montaje fotográfico.

Miguel se confiesa picaflor, algo terrible en una primera cita. Ojalá Rocío consiga que Miguel se centre y caiga en las redes del amor #FirstDates601 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/loZetAp0n6 — First dates (@firstdates_tv) 2 de abril de 2018

La química surgió rápidamente entre ambos y la cita acabó tal que así:

Si buscáis "beso de película" en Internet seguro que aparecen Miguel y Rocío #FirstDates601 ¡Os esperamos mañana con doble ración de #FirstDates! ¡Cinco nuevas citas y el regreso de las #SecondDates! https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/6vIDNigu18 — First dates (@firstdates_tv) 2 de abril de 2018

Pero eso no fue lo más llamativo del encuentro, si no el claro parecido de Miguel con el jugador de fútbol Sergio Ramos.

Él mismo ha asegurado que las personas le paran por la calle para reconocerle su parecido, algo que además suele ayudarle para ligar.

¿Se parecen?

Y claro, las redes rápidamente han encontrado la conexión con el futbolista del Real Madrid.

"Si, siempre me dicen que soy igual que Sergio Ramos"

...

Next



#FirstDates601 — Miss Dalila (@missdalila76) 2 de abril de 2018

"De espalda se parece a Sergio Ramos". YO YA#FirstDates601 — No cuajo (@LaVidaMePuede) 2 de abril de 2018

Miguel es Sergio Ramos 😱 se parecen #FirstDates601 — Maribel Riascos tati (@riascos_maribel) 2 de abril de 2018

#FirstDates601 Sergio Ramos es lo que pides a AliExpress...y Miguel es lo que te llega... pic.twitter.com/lGTPJEok0f — Mighty mouse (@diamasetus) 2 de abril de 2018

"Me parezco a Sergio Ramos y además soy como él". O sea que es... nada, dejadlo. #firstdates601 — Miguel Ríos 🔻 (@mikealicante) 2 de abril de 2018

Chico, a mí me comparan con Sergio Ramos y me ofendería.#FirstDates601 — Ramón FM (@Fm89R) 2 de abril de 2018

#FirstDates601 Sergio Ramos o cualquier futbolista como referente social. 🤔🤔 — Juan (@jalarandiga) 2 de abril de 2018

#FirstDates601

Pues como Miguel vista como Sergio Ramos vas apañá!! pic.twitter.com/CVkZg8cZhX — Jose Miguel Suarez (@JOSE36MIGUEL) 2 de abril de 2018

#FirstDates601

El Sergio Ramos de Hacendado. — Machanger Z (@FicuMR) 2 de abril de 2018