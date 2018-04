Cifuentes: "¿Por qué iba a dimitir?"

La presidenta autonómica madrileña, Cristina Cifuentes, ha ofrecido una rueda de prensa tras su comparecencia ante la Asamblea regional, en la que ha defendido la veracidad de su título de máster que, según varios medios, fue supuestamente falsificado. La rueda de prensa ha arrancado y transcurrido con problemas sonido que han impedido que el público escuchase las primeras preguntas de los periodistas y se ha permitido una única pregunta por medio.

La presidenta ha explicado que "según el sistema anterior a Bolonia, mi licenciatura en Derecho ya me acreditaba como máster antes de realizar dicho curso". "Yo no encuentro ningún sentido entre querer vincular la realización de un master con un posible doctorado, soy funcionaria, no soy docente ni he tenido nunca intención de serlo".

"La oposición venía con un guion escrito, de hecho se ha anunciado una comisión de investigación, y eso ya estaba decidido", ha opinado Cifuentes sobre su comparecencia previa ante la Asamblea, y ha defendido que ha aportado documentación para respaldar sus argumentos. "Yo creo que para la oposición cualquier explicación es insuficiente".

A preguntas sobre la existencia de su trabajo de fin de master, Cifuentes ha explicado que ha "autorizado a la universidad para que pueda publicar el trabajo de fin de máster que tiene las características de un documento reservado".

"CAJAS POR ABRIR"

En este sentido también ha comentado que desde que cursó el posgrado hace seis años, ha tenido "tres o cuatro mudanzas de despacho o de domicilio" en las que es posible que el trabajo de fin de máster se haya extraviado, aunque no recuerda si lo guardó. "No se me puede pedir que ese trabajo aparezca", ha afirmado y ha señalado que en su domicilio "aún quedan muchas cajas por abrir".

Cifuentes cree que, en cualquier caso, "se presente o no se presente" el trabajo, su autoría "va a ser cuestionada igual". "Lo único que tiene validez es la certificación oficial de la universidad", ha señalado antes de reiterar que "si aparece el trabajo, probablemente lo mostraré".

A preguntas sobre si se ha planteado dimitir, la presidenta ha comentado haberse sentido sorprendida por "la repercusión mediática" del caso. "Más allá de eso no me he planteado jamás dimitir... ¿Por qué voy a dimitir?", ha declarado.

"SE HA BUSCADO DESTRUIR A UNA PERSONA"

Los periodistas también le han pedido que recordase el tema de su tesina. "El tema era un tema que me resultaba particularmente grato e interesante, y por qué no lo voy a decir, particularmente sencillo porque tenía que ver con las funciones que yo tenía como delegada del Gobierno", ha explicado Cifuentes antes de detallar que el foco de su trabajo era "el diferente reparto competencial entre diferentes administraciones en materia de seguridad". También ha asegurado que lo defendió de forma presencial ante un tribunal académico.

Sobre el hecho de que no acudiera presencialmente a las clases, en las que ninguno de los alumnos recuerda haberla visto, Cifuentes ha defendido que acordó con la dirección del máster y los profesores otras fórmulas (trabajos, turorías alternativas y otras actividades) para evaluar su desempeño. "Esto es algo que no se me aplica solo a mí", ha comentado. "El tratamiento que se me dio a mí se da con cierta frecuencia para aquellos alumnos de posgrado que están trabajando".

Cifuentes cree que con las informaciones sobre la supuesta falsificación "se ha buscado destruir a una persona", y que por eso lo ha puesto en manos de la justicia a través de una querella contra los dos periodistas que lanzaron la información. Ha explicado que se le ha causado un daño reputacional, persona, moral y profesional, "y ese tipo de daños tienen difícil reparación", ha comentado.

Al hilo de la supuesta falsificación de las firmas del acta de defensa de su trabajo de fin de máster, Cifuentes ha señalado que ese acta es el que le proporcionó el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. "Yo no puedo confirmar ni verificar el acta, es un documento interno de la universidad que yo no tengo que ver con él, es lo que el rectorado nos remite y tendrá que explicarlo la universidad", ha zanjado.

Una periodista le ha recordado la posibilidad de que la oposición plantee una moción de censura. "No temo absolutamente nada, entre otras cosas porque creo en la democracia. Me parece lícito si por este motivo o por otro los grupos de oposición quieren plantear una moción de censura, están legitimados para hacerlo y tienen derecho político", ha dicho Cifuentes.