Saray, expulsada disciplinariamente de 'Supervivientes'

Saray Montoya ha sido la protagonista indiscutible de la última semana en Supervivientes. Este domingo decidió abandonar el concurso de Telecinco por su mala relación con los compañeros y horas después dio marcha atrás y pidió quedarse.

Poco ha durado su estancia: este jueves la dirección del programa la expulsó disciplinariamente por "conducta inapropiada". Jorge Javier Vázquez comenzó la noche con el anuncio de la salida de Saray:

Tenemos que empezar el programa expulsando a una concursante. Está nominada, por lo que su teléfono de voto quedará automáticamente desconectado. Se trata de Saray Montoya. Anoche en el Lado Salvaje Saray, tras una fuerte discusión con Romina Malaspina, manifestó una conducta inapropiada dándole un tirón de pelo y un par de pisotones. Eso motivó que Saray fuera apartada del grupo y trasladada fuera de la playa. La dirección de Supervivientes 2018 ha decidido expulsar a Saray del concurso.

A continuación, el presentador conectó con Saray. "Sabemos que fuiste objeto de provocaciones durante todo el día por parte de tus compañeros, especialmente de Romina Malaspina. En estos casos, como pasa en muchos deportes, la reacción se penaliza más que la provocación. Te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida. Probablemente has traspasado la línea y has caído en la trampa", expuso.

"Lo entiendo perfectamente", reaccionó la afligida concursante, que después reconoció que no se había comportado correctamente. "He sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones y, sobre todo, he sentido que le han hecho daño a una de las personas que aquí tengo, que es Raquel Mosquera, y delante de mí no se le hace daño a nadie. Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida. Aunque pida perdón no tiene excusa, porque lo he hecho", alegó. Puedes ver el momento completo aquí.

Jorge Javier Vázquez conectó con el resto de los concursantes para informarles de la expulsión de Saray. El programa les dejó ver un vídeo de cómo había comenzado el conflicto entre ambas participantes en el que Romina llegaba a afirmar, en referencia a Saray y Raquel Mosquera: "Mi objetivo en este concurso es lograr que las dos me quieran pegar".

Jorge Javier Vázquez dio la palabra a Malaspina para que explicara cómo había sido el encontronazo, aunque pronto la cortó: "Tu versión no se ajusta a la realidad. Ni hubo esa cosa que tú dices de que te arrastró tres metros ni existieron las patadas. Es mentira. No vamos a continuar por aquí". El presentador, con tono enfadado, le comunicó que estaba enormemente decepcionado y que estaba nominada.