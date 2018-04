Las conversaciones sobre Cifuentes en la convención del PP: "Va a tener que irse", "a esperar, a esperar", "a defenderla con las garras"...

La convención de Sevilla estaba destinada a ser el trampolín del PP para afrontar un durísimo año que desembocará en las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo de 2019. Pero todo eso se ha esfumado. Hoy en la isla de la Cartuja solo se habla de un nombre: Cristina Cifuentes.

Y el líder, Mariano Rajoy, ha querido a primera hora de la mañana pronunciarse por primera vez: "Manifiesto, una vez más, el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid". Pero con la coletilla de que ahora será la Justicia la que tenga que determinar "lo conveniente y lo oportuno".

Cifuentes no ha ha aparecido durante la mañana de este sábado en la convención en el Hotel Renacimiento. Pero sus compañeros sí ha hablado en privado después de que el jefe dictaminara la posición oficial.

Y el PP está muy alterado, según varios cargos consultados por El HuffPost. Una sensación que resume un barón del PP al ser preguntado por su visión de problema minutos después de que hablar su jefe- "Vamos a ver. A esperar, esperar...", dice con una expresión entre nerviosa y alterada.

Muy cerca un parlamentario con muchos años de experiencia hacía esta reflexión: "Va a tener que irse. Es un tema muy feo. No tiene fuste. Es una decisión muy complicada. La tiene que tomar ella".

Sus allegados: "Como leones, a defenderla"

No estaba Cifuentes por la mañana, pero sí había algunos políticos de su entorno. Una persona de máxima confianza de la presidenta decía a El HuffPost: "Como leones, a defenderla". Y hacía esta declaración de intenciones: "Hay que sacar las garras".

Y es que el caso de Cifuentes se ha esparcido en el propio clima interno del partido. Algunos la ven ya de salida, otros creen que hay que defenderla hasta el final.

"Yo la vi muy segura", dice un diputado 'cospedalista'. Y es que hay que recordar que la 'número dos' del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se ha convertido en el máximo apoyo interno en el PP de la presidenta madrileña y este viernes incluso llamó a los participantes a defender a los "nuestros".

"Va a tener que irse. Es un tema muy feo. No tiene fuste", dice un parlamentario con muchos años de experiencia

Los cifuentistas y cospedalistas no dejan de señalar a la Universidad en estos momentos. Un apoyo de la madrileña lo dice así: "Ella no ha cometido ninguna ilegalidad, ella no firmó ningún documento".

Y todos miran a Ciudadanos también, que tiene la llave para la moción de censura y puede hacer caer a Cifuentes. "Con ellos nunca sabes, dicen una cosa, y luego la diferente...", se queja una persona con mando en Génova.

Además, hay críticas dentro de los propios populares por la actuaciones de los diferentes dirigentes. Como resume una persona que ahora mismo la apoya: "Unos se parten la cara y otros no".

Lo que la mayoría del Partido Popular asume es que la convención ha quedado a la sombra del caso del máster. Un cargo del PP lo describía así: "¿Algún periodista ha preguntado por la ruta social? Pues ya está todo dicho".

"Por ahora, yo sigo lo que diga el presidente, coma a coma", comentaba otro diputado del Congreso. Otros prefieren no hablar con la prensa... En Sevilla, todos hablan de Cifuentes. Por lo alto y por lo bajo.