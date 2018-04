Varios muertos en un atropello masivo en la ciudad alemana de Münster

Una furgoneta ha arrollado a varias personas este sábado en la localidad alemana de Münster, situada al oeste del país, en lo que se sospecha podría tratarse de un atentado terrorista. El atropello masivo ha dejado al menos tres víctimas mortales y una treintena de heridos, según las primeras informaciones.

Según la Policía, el responsable del atropello se ha suicidado de un disparo tras conducir con su furgoneta hacia una zona céntrica de la localidad y llevarse por delante a los transeúntes y comensales que se encontraban en una terraza junto al restaurante Kiepenkerl, muy conocido en Münster.

First pics of Munster after van drives into crowdpic.twitter.com/vrjerR0Zue — Old Holborn✘ (@Holbornlolz) 7 de abril de 2018

SUN UK: First photo emerges from scene where three people where reported killed after vehicle ramed crowd in Munster, Germany pic.twitter.com/wd9nyNkoOB — Josh Caplan (@joshdcaplan) 7 de abril de 2018

La Policía ha pedido por Twitter que se evite la zona del suceso y que no se difundan rumores:

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte und Informationen. Damit unterstützt ihr uns. Wir informieren Euch hier aktuell. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 de abril de 2018

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 de abril de 2018

Bomberos, las ambulancias y Policía se encuentran ahora mismo en el centro de la ciudad evaluando la situación.