El FBI confisca documentos del abogado personal de Trump y el magnate cree que es "un ataque al país"

El FBI ha registrado este lunes por sorpresa la oficina de Michael Cohen, abogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, y ha confiscado registros relacionados con distintos asuntos, entre ellos los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, según ha informado The New York Times.

El diario cita al abogado de Cohen, Stephen Ryan, que considera "inapropiado e innecesario" lo ocurrido. El jurista ha explicado que la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York "ejecutó una serie de órdenes de allanamiento y confiscó las comunicaciones privilegiadas" entre Cohen y sus clientes.

Según el Times, el registro no parece estar relacionado directamente con la investigación sobre la trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller, pero no descarta que haya sido el resultado de información descubierta por él y que haya entregado a fiscales en Nueva York.

"Los fiscales federales me han informado que la acción de Nueva York es, en parte, una referencia de la Oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller", ha detallado Ryan. Otra fuente señala que el FBI ha confiscado también información sobre emails, declaraciones de impuestos y registros comerciales.

Preguntados por Efe, portavoces del FBI y de la oficina de Mueller han rechazado comentar sobre el asunto. La oficina de abogados de Cohen ha emitido un comunicado en el que asegura que está "cooperando completamente" con las autoridades federales en el registro.

Trump lo considera "vergonzoso", una "caza de brujas" y "un ataque" a EEUU

Donald Trump ya ha comentado su visión de lo sucedido: considera "vergonzosa" la decisión del FBI de registrar la oficina de Cohen y lo ha calificado de "caza de brujas" en su contra por la investigación de la trama rusa, que considera "un ataque al país".

"Acabo de oír que han entrado en la oficina de uno de mis abogados personales. Es una situación vergonzosa. Es una caza de brujas total. Llevo mucho tiempo diciéndolo", ha declarado Trump a los periodistas al reunirse en la Casa Blanca con líderes del Pentágono para hablar sobre Siria.

"Cuando me enteré de esto, (pensé que) este es un nivel de injusticia completamente nuevo", ha afirmado el magnate, que ha centrado sus críticas en el equipo de Mueller, "el grupo de gente más problemático que nunca" ha visto.

"Este es el grupo de gente más sesgada que hay. Esta gente tiene los mayores conflictos de interés que nunca he visto. Todos son demócratas. O un par de ellos son republicanos que trabajaron para el expresidente Obama. No están mirando al otro lado, a Hillary Clinton", ha protestado Trump.

Y ha arremetido contra su fiscal general, Jeff Sessions, que se inhibió de la investigación sobre Rusia por su implicación en la campaña. "Cometió un terrible error. Debió hacernos saber que se iba a inhibir y habríamos nombrado a otro. Lo considero un error muy terrible para nuestro país", opina Trump.

Según la edición estadounidense del HuffPost, Trump ha planteado la posibilidad de despedir a Mueller.

"¿Por qué no le despido y ya?", ha respondido a la pregunta de un periodista. "Bueno, creo que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Ya veremos qué pasa, pero es una situación muy triste... Mucha gente me ha dicho que debería despedirlo. Y no han encontrado nada, y eso mismo ya dice mucho", considera.

Investigado por fraude bancario y delito electoral

Cohen está siendo investigado por fraude bancario y violación de las leyes de financiación electorales en relación con el escándalo de la actriz porno Stormy Daniels, según informa The Washington Post.

El rotativo capitalino, que cita a una fuente familiarizada con la investigación, afirma que Cohen está siendo investigado por dos delitos: infracción de las leyes de financiación de campañas electorales y fraude bancario, que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión.

En la recta final de las elecciones de 2016, cuando estallaron varios escándalos de abusos sexuales de Trump, Cohen pagó supuestamente 130.000 dólares a Daniels para mantener en secreto el encuentro sexual que mantuvo en 2006 con el presidente cuando ya estaba casado con Melania.

Como el pago se produjo durante la campaña previa a los comicios, podría haber violado las leyes estadounidenses sobre financiación electoral, al considerarse que tenía como objetivo preservar una buena imagen de Trump como candidato en un momento especialmente crítico.

Fue en ese momento cuando salió a la luz un video correspondiente a un segmento del programa Access Hollywood grabado en 2005 y en el que Trump presumía de que podía "agarrar por el coño" a las mujeres simplemente porque era un personaje famoso.