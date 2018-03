Las denuncias de modelos y actrices porno se le acumulan a Trump

Su alias de actriz porno, Stormy Daniels, quiere decir 'Tormentosa Daniels'. Dice que tuvo sexo "genérico, de libro de texto" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ocurrió, según su versión, en 2006, durante un exclusivo torneo de golf, pocos meses después de que la actual esposa del magnate, Melania Trump, diera a luz a su hijo Barron. Recibió 130.000 dólares del abogado privado del presidente durante la campaña electoral estadounidense en 2016 para comprar su silencio y no desatar un escándalo.

Pero ahora Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, quiere contarlo. A principios de este año The Wall Street Journal desveló este acuerdo de confidencialidad. En un inicio la exactriz se negó a hablar del tema y los abogados de Trump negaron cualquier pago a Clifford, que acaparó numerosos titulares.

Imagen de archivo de Stormy Daniels.

Sin embargo, tras confirmarse la existencia del acuerdo, Stormy ha demandado a Trump para invalidarlo y poder contar todo lo que sabe. Una actividad que, previsiblemente, puede resultar muy lucrativa para ella. Los letrados del presidente, que han reconocido que el documento se firmó, han amenazado con exigirle decenas de millones si habla, pero el abogado de Stormy argumenta que el documento firmado carece de valor porque no está firmado por Trump.

¿QUIÉN ES STORMY?

Pero, ¿quién es Stormy Daniels? Según su en la la plataforma Pornhub de vídeos porno, la exactriz mide 170 centímetros y pesa 59 kilos. Sus vídeos han tenido casi 25 millones de visionados.

Nació en 1979 en Baton Rouge, Louisiana, donde ya en su adolescencia comenzó a trabajar como stripper y no tardó en dar el salto al mundo del porno. En 2002 se convirtió en la principal actriz para la productora californiana de cine para adultos Wicked Pictures. Ha obtenido numerosos reconocimientos de la industria por su desempeño como actriz y directora.

Stormy Daniels y su actual marido, Brendon Miller.

Ha estado casada en tres ocasiones. Su actual marido es Brendon Miller, también actor porno. En el pasado protagonizó una polémica debido a que se difundió la información de que estaba embarazada de uno de sus exmaridos, Glendon Crain.

Dio a luz a una niña en 2011. Hubo quien la acusó de no estar preparada para ser madre. "Es la negatividad que hay hacia la industria del cine para adultos en general, o el miedo e la gente", fue su respuesta.

PORNO Y POLÍTICA

En 2009 intentó dar el salto a la política, ocupando el asiento del senador David Vitter de Louisiana, que por aquel entonces estaba involucrado en un caso de prostitución. Ella misma reconocía no ser la persona más adecuada para el cargo, pero pensaba que era "una opción mejor a Vitter". Sin embargo, finalmente no se presentó. Ese mismo año fue detenida por un incidente de violencia doméstica relacionado con su marido.

El siguiente episodio importante de la vida de Stormy tendrá lugar este domingo, cuando se emite una entrevista televisada en la que va a hablar por primera vez sobre su affaire con Trump, a través de la cadena estadounidense CBS. La expectación es muy alta y la magnitud de la tormenta que su relato puede desatar está por ver.

Las denuncias de modelos y actrices porno se le acumulan a Trump

Este viernes Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que supuestamente tuvo una aventura con el presidente estadounidense ha asegurado que el mandatario intentó ofrecerle dinero después de mantener relaciones sexuales.

"Después de haber tenido relaciones íntimas, trató de pagarme y en realidad no sabía cómo tomarme eso", ha asegurado McDougal en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. "Ni siquiera sé cómo describir la expresión de mi cara. Debió ser tan triste", ha aseverado.

En cuanto a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con quien el magnate estaba casado durante el presunto romance, McDougal se ha disculpado. "Lo siento. No me gustaría que me lo hicieran a mí", ha señalado.

McDougal ha asegurado que su relación con Trump era amorosa y consensuada y que, durante los diez meses de su relación, se veían regularmente. "Puedo decir que nos vimos un mínimo de cinco veces al mes, incluso más", ha aseverado.

McDougal ha llevado ante los tribunales a la compañía a la que pertenece 'The National Enquirer', America Media Inc., dirigida por un amigo de Trump, David J. Pecker, para invalidar un acuerdo legal de 2016 que le impide hablar sobre su aventura con el presidente estadounidense. La exmodelo recibió 150.000 dólares (122.000 euros) de America Media Inc. por cederles la exclusiva sobre su aventura con Trump.