De Harvey Weinstein se han escrito páginas y páginas a lo largo de estos últimos meses. Desde que en el mes de octubre The New York Times y The New Yorker sacaron a la luz en sendos reportajes los casos de acoso y abuso sexual en los que había participado el poderoso productor no hemos parado de oír hablar de él, y no precisamente bien.

En las ceremonias de premios que sucedieron a estas y otras publicaciones similares hubo cientos de pullas hacia Weinstein. El escándalo dio pie a que se destapasen otros episodios de acoso y abuso sexual con conocidos rostros como protagonistas y a que actrices de Hollywood se uniesen en los movimientos Me Too y Time's Up contra el acoso.

Pasados varios meses del escándalo, ahora el humorista Ernesto Sevilla ha descubierto otro detalle desconocido de Weinstein, aunque esta vez más anecdótico. Famoso como productor —está detrás de más de 300 títulos: El señor de los anillos, Shakespeare in Love, Los odiosos ocho, Mi semana con Marilyn...—, dirigió dos películas allá por los 80: El caliente otoño del 86 (1986) y The Gnomes' Great Adventure (1987), que nunca llegó a España pero que ha impactado a Sevilla.

El humorista compartió este descubrimiento con sus seguidores de Instagram a través de la aplicación stories, donde les propuso un juego. Primero les mostró el cartel de la cinta con la pregunta ¿quién dirigió esta película? y luego les dio la respuesta con una imagen de su ficha en la web IMDb (Internet Movie Database).