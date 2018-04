Un tuitero comparte dos segundos que demuestran que el penalti a Lucas Vázquez fue indiscutible y Twitter estalla

El tuitero e influencer deportivo @PabloLolaso ha compartido un vídeo de apenas dos segundos que, a su juicio, demuestra que la acción del jugador de la Juventus Medhi Benatia sobre el madridista Lucas Vázquez fue un penalti indiscutible.

"Yo es que no me sé bien las normas del fútbol, pero si estáis tan indignados debe de ser que un empujón por detrás y una patada en el pecho no es penalti", escribe con ironía el tuitero, en un mensaje que ha incendiado la red social y que tiene cerca de 5.000 'me gusta'.

Yo es que no me sé bien las normas del fútbol, pero si estáis tan indignados debe de ser que un empujón por detrás y una patada en el pecho no es penalti. Todos los días se aprenden cosas. pic.twitter.com/c5jvdCUw4d — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 11 de abril de 2018

El tuit de @PabloLolaso ha generado un encendido debate en el que el punto de vista del influencer no termina de convencer a muchos:

Impresionante cómo han disminuido los improperios desde que he puesto este vídeo.



Después de un primer momento de ira llega la retirada a la cueva: unas velas, víveres para varios meses y el jungle speed. — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 11 de abril de 2018

Sigue hablando de Basquet !! — juan de la cruz (@lagartodelacruz) 11 de abril de 2018

Vaya racha llevas Lagarto. Ánimo que de todo se sale. Un abrazo!!! — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 11 de abril de 2018

Hay gente que incluso dice que Lucas sabe (porque tiene ojos en la nuca) que tiene a Benatia detrás,lo espera para al mínimo contacto, tirarse!! — Oskarim9Durán (@oskarimduran) 11 de abril de 2018

Es que no se puede pitar penalti, que es el último minuto. Es una norma nueva. — JuanLuis Aguado  (@JLAgR05) 11 de abril de 2018

Con el VAR le sacaban la segunda amarilla a Benatia y lo expulsaba #RoboalMadrid — Oskarim9Durán (@oskarimduran) 11 de abril de 2018

Es el penal más claro que he visto en casi 27 años de vida macho. — Jesse (@JPK182) 11 de abril de 2018

Hay contacto claro. Es penalti. — ♍️VermuGijón ツ🍸🇪🇸 (@Vermutin2) 11 de abril de 2018

Por que hay contacto hay penalti? — ANA FORNET. (@anafornet97) 12 de abril de 2018

Se tira clarísimamente — Johnny was a Good Man (@inflaurraga) 11 de abril de 2018

Tiene un cabreo monumental. Pero era penalti claro — Enrique Clemente (@eclementen) 11 de abril de 2018

Esa jugada en el centro del campo y en el minuto 25 es falta. Por tanto, en el área y en el minuto 95 es penalti. Me da pena por la Juve, pero es una cagada del defensa. — alberto ausín (@albertoausinSS) 11 de abril de 2018

