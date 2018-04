Natalia Ferviú ha hablado de Cámbiame, el programa de Telecinco, el mismo día de su final. De hecho, al mismo tiempo en el que se producía la última emisión.

La estilista es colaboradora habitual de Yu! No te pierdas nada y ha tenido que soportar los comentarios jocosos de los presentadores Antonio Castelo e Iggy Rubin.

Nada más comenzar el espacio radiofónico Ferviú ha dicho que iba a "hablar de moda". Rápidamente los cómicos no le han dejado seguir y han hecho bromas con la palabra "cámbiame".

"Hay un tema más candente... Si no quieres nombrar el elefante blanco que hay en la habitación", le insisten.

"Si quieres cambiar de tema...", vuelve a decir Rubin.

"A ver, yo me fui. Ya he desconectado y tengo la cabeza en otras cosas. Me da pena porque he dejado a grandes amigos en el equipo", ha respondido ante las bromas de Castelo y de Iggy Rubin.