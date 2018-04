Sofía Suescún estalla contra Logan después de su acercamiento con Romina en 'Supervivientes'

La situación actual en Supervivientes es cuanto menos complicada para la ganadora de Gran Hermano 16, Sofía Suescún. Aunque su relación sentimental con Alejandro Albalá parece haberse recuperado, su expareja, Hugo Paz, acaba de aterrizar en la isla y su tonteo con Míster Global España 2017, Logan, también participante en el programa de Telecinco, terminó esta semana. Tras alejarse de Suescún, parece que el concursante se está acercando a Romina, la ganadora de la edición argentina de Gran Hermano y con la que comparte representante.

Después de este acercamiento y de una reveladora conversación durante la visita este jueves de Albalá, Suescún ha atado cabos y ha denunciado en el programa de este jueves la estrategia que sigue Loganpara hacerse con el programa.

Para no complicar más aún esta historia, vamos a ir por partes.

1. Quién es quién

Sofía Suescún ganó Gran Hermano 16 y posteriormente participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde conoció a Hugo Paz. Tras el programa, iniciaron una relación que acabó de forma tormentosa, con infidelidades incluidas. Ahora ambos están juntos en el reality.

La concursante de Supervivientes, que tenía una relación antes de empezar el programa con Alejandro Albalá, empezó a tontear con Logan en la isla. Algo que hizo que su relación con Albalá se acabase. Después de unos días, se calmó y, tras su visita, se reconciliaron.

Romina es la ganadora de la versión argentina de Gran Hermano y, desde hace unos días, ha comenzado a intimar con Logan. Después de que cesara su relación de aparente amistad con Sofía Suescún.

Alejandro Albalá junto a Sofía Suescún durante su visita a la isla.

2. Antecedentes

Durante su visita, Albalá pasó la noche con Suescún y, durante su estancia, le contó que Logan seguía una estrategia marcada por su representante: tras tontear con ella, iba a empezar a hacerlo con Romina. "La noche del jueves cuando vino Alejandro hubo un momento, que al amanecer, me dijo claramente: 'Y que sepas que Logan, ese cariño que ha mostrado hacia ti de verdadero nada", contó Sofía.

La razón por la que el Míster Global España 2017 se acercó a Suescún era, según le confesó Albalá, que "comparte representante con Romina". Y fue esa misma representante la que le planteó la estrategia para seguir en el concurso. "Le dijo a Logan: 'Vete a por Sofía y cuando avance te tienes que liar con Romina", contó Sofía, que añadió que "conforme se van viendo los vídeos lo que dijo Alejandro no falla". En los vídeos de los que habla Suescún, y que pueden verse aquí, Logan se acerca a Romina para contarle las deficiencias de su tonteo con Sofía.

3. Conflicto

En el programa de este jueves la concursante hizo pública esa conversación con Albalá, despertando un conflicto a dos bandas. Por un lado, con Romina y, por otro, con Logan. Puedes ver el vídeo del debate en La Palapa aquí.

"Fli-pan-te", añadió Suescún después de relatar la historia, y fue entonces cuando comenzó a recibir las respuestas de Romina. "Me parece que Sofía está viendo muchas películas", señaló la argentina, negando las acusaciones de su compañera y defendiendo al concursante.

"Yo con Logan me llevo muy bien, pero de ahí estás delirando a que hay amor", continuó Romina ante las acusaciones de Suescún, que dijo que ambos tenían "una historia de amor cutre" para seguir en el programa. "Veo el alma en la mirada y vi que ese cariño estaba premeditado, y por lo que me dijo Alejando, estaba calculado", continuó la concursante. "Te están cegando los celos", acabó acusando Romina.

"Cuando vine aquí no conocía absolutamente a nadie y mucho menos a Sofía, que tampoco es que sea famosísima", contó Logan, quien le aseguró que esa conversación se había producido después de su decisión de romper con él. Además, añadió: "Me gustaría saber, si Sofía sabe mirar a través de la mirada el alma, por qué tardó cuatro semanas en verlo. Porque si tardó cuatro semanas es porque es muy sospechoso de que todo sea mentira por su parte".

Por otro lado, la llegada de Hugo a la isla ha supuesto otro golpe para Sofía Suescún. Su primera reacción al verlo desembarcar fue llorar desconsoladamente sin querer aceptar la realidad: "Estoy flipando, todo me pasa a mí. Esto es una broma [...] No es justo, esta persona a mi me ha hecho daño". Habrá que ver cómo lidia la concursante con su ex en la isla.