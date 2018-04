Jesús Vázquez y Risto Mejide firman la paz después de nueve años sin hablarse

Jesús Vázquez y Risto Mejide vuelven a trabajar juntos en Factor X, el nuevo talent show musical de Telecinco. No lo hacían desde 2009, cuando protagonizaron una tremenda bronca en Operación Triunfo, programa del que Vázquez era presentador y Mejide miembro del jurado. Ahora, vuelven a ocupar los mismos puestos y en la misma cadena, pero nueve años después y con un pasado turbulento en común.

Ambos se enfrentaron después de la valoración que hizo Mejide de uno de los concursantes del programa. "En esa academia yo también tendría miedo de dejar orificios abiertos", opinó. Este comentario no gustó nada a Vázquez, que lo acusó de homófobo y no pudo evitar dar su opinión sobre el tono de sus valoraciones.

Esta fue la bronca que tuvieron, compartida por un tuitero:

Fruto de aquella bronca, Mejide fue despedido del programa y Vázquez hizo todo lo posible por evitar a su excompañero durante nueve años. Hasta ahora. Factor X les ha vuelto a reunir y ellos han aprovechado para hablar sobre lo que ocurrió y para firmar la paz.

"Venía con un poquito de recelo porque nuestro último trabajo juntos no acabó demasiado bien. Cuando me dijeron que volvíamos a trabajar juntos, dudé un poquito y dije '¿por qué no?', empezó Vázquez.

"Creo que la bronca que tuvimos nos superó a los dos y sobre todo, las consecuencias. Se nos fue de las manos", aseguró Mejide. "Yo tenía muchas ganar de tenerte delante para decirte que por la parte que me toca: tío lo siento", se disculpó Mejide, que asumió que en aquella actuación no estuvo bien. Vázquez agradeció de corazón estas palabras.

"Probablemente, yo tampoco estuve demasiado bien", admitió Vázquez.

"Ahora sé dos cosas. Que no pasa nada por pedir perdón. Y que cuando lo haces, piensas 'debería haberlo hecho antes", reconoció Mejide y Vázquez respondió que "nunca es tarde si la dicha es buena". Los dos se fundieron en un abrazo y dejaron atrás las rencillas del pasado.

