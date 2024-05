Las canciones españolas de Eurovisión que obtuvieron 0 puntos 

Apenas quedan unos días para la gran final del Festival de Eurovisión y Nebulossa, los representantes de España este 2024, están preparados para su actuación. Han promocionado su canción en las fiestas eurovisivas de Madrid y Barcelona, además de en Ámsterdam (Países Bajos), Estocolmo (Suecia) y Estados Unidos. Y este sábado por la noche será el momento de darlo todo en Malmö.

Antes de su actuación en la Barcelona Eurovision Party, Mery Bas y Mark Dasousa, integrantes de Nebulossa, atendieron a El HuffPost y aseguraron no tener miedo por las puntuaciones de Eurovisión. De hecho, confesaron sus planes de hacer una "gira que se llame 'Zero Points tour'" si quedan últimos en el certamen, aunque "nos encantaría quedar en una buena posición".

Precisamente, son tres las ocasiones en las que España ha vuelto a casa con 0 puntos en el marcador tras el Festival de Eurovisión. Aunque, eso sí, todas ellas quedan muy atrás en el pasado porque la última vez fue hace más de 4 décadas.

0 points para España

Víctor Balaguer representó a España en 1962 con la canción 'Llámame'. Pero su tema no "llamó" la atención de los europeos, que no le otorgaron ni un solo punto. Sin embargo, y pese a que quedó último en la clasificación, no fue el único. En su segunda participación en el Festival, España empató con Bélgica, Austria y Países Bajos.

Conchita Bautista fue la representante de España en Eurovisión en 1965 con el tema '¡Qué bueno! ¡Qué bueno!'. No obstante, no se puede decir que su segunda participación en el certamen fuera "buena", ya que volvió a casa con 0 puntos en el marcador. Aunque, al igual que Balaguer, empató en el último puesto con otros tres países.

Remedios Amaya representó a España en el año 1983 con la canción '¿Quién maneja mi barca?', una propuesta muy flamenca que no logró convencer a Europa. De hecho, naufragó con su interpretación, pues regresó a nuestro país con un total 0 puntos. El único consuelo es que empató con Turquía en el último lugar de la clasificación.