César Brandon confiesa en 'Viva la vida' su enorme fallo en la final de 'Got Talent'

César Brandom, el ganador de la tercera edición de Got Talent, ha estado este domingo en Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, y ha confesado un tremendo error que cometió durante su actuación en la final.

Brandon ha conseguido conquistar al público recitando los poemas que escribe y compitió en la final del concurso con unos versos dedicados a su madre, a la que hacía más de un año y medio que no veía.

Los organizadores del programa quisieron dar a Brandon una sorpresa y llevaron a su madre para que se encontrasen al final de la actuación. Pero algo salió mal. El concursante la vio sentada entre el público en medio de la actuación y se trastabilló, le cambió la cara y... se le olvidó la mitad del poema. Y por lo visto, una parte bastante importante.

Así lo ha contado este domingo: "Lo primero que dije a mi madre cuando bajé del escenario fue 'mamá, se me ha olvidado la mitad del poema". Días después le preguntaron cómo le pudo ocurrir. "Me quedé completamente en blanco cuando la vi, porque no sabía que estaría allí ", ha explicado.

Por suerte para él, el traspiés no le impidió ganar el concurso, porque nadie, salvo los que ya conocían el poema, se dio cuenta del error.

Puedes ver el vídeo en la web de Telecinco pinchando aquí.