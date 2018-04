El fenómeno de los memes está a la orden del día, y no hay nadie con cuenta en las redes sociales que escape a ver uno de ellos. Es la herramienta de los más ingeniosos aunque, ¿cuándo llegó el primero de ellos?

Parece que la duda se ha despejado con un par de dibujos del año 1921 (hace 97 años), de los que está hablando Twitter. Las imágenes tienen su origen en la revista satírica Judge, que publicaba pequeñas tiras cómicas cuya apariencia es similar a la de los memes.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy