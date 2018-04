Puigdemont y la CUP se enfrentan en Twitter por el aniversario de Israel

Carles Puigdemont ha felicitado en su cuenta de Twitter a Israel por el "70 aniversario de su independencia". "Vuestra lucha contra la adversidad y vuestro espíritu de auto-sacrificio se ha ganado nuestro respeto en Cataluña", ha escrito en inglés el expresident catalán huido.

Congratulations Israel on the 70th anniversary of your Independence. Your struggle against adversity and your spirit of self-sacrifice has gained our respect in Catalonia #yomhaatzmaut

Poco después la CUP ha respondido al expresident con otro tuit en inglés: "No respetamos la forma en la que Israel ha ocupado, violado y matado al pueblo palestino. Nunca aceptaremos ningún apartheid o los estados colonialistas. Es una vergüenza felicitar a este racista, sionista y asesino Estado de Israel. Debe ser condenado y sancionado".

We do not respect the way how Israel has occupied, violated and killed Palestinian people. We'll never accept any apartheid or colonialist State. It is a shame to congratulate this racist, zionist and killer State of Israel. It must be condemned and sanctioned