"Quiero ponerme tus pantalones, Amancio, pero tengo el culo gordo"

Un vídeo que la humorista canaria Omayra Cazorla subió en diciembre a su perfil de Facebook se ha convertido en viral en las últimas semanas, cuatro meses después.

Se trata de un vídeo de un minuto que se grabó ella misma en el asiento del copiloto del coche con una reivindicación a Amancio Ortega, el dueño de Inditex, acerca del escaso tallaje de las prendas que venden en las diferentes tiendas de la cadena.

"Amancio Ortega: te hago esta petición con el corazón encogido, arrastrado y pisoteado", comenzaba Cazorla en el clip. "Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, no puedo. Porque tengo el culo gordo y no me voy a poner ahora a hacer ejercicio", señala la humorista. El objetivo, según ella, es ver si así le da por aumentar un poquito el tallaje de las prendas.

Este es el vídeo que acumula más de un millón de reproducciones y que se ha compartido más de 19.000 veces: