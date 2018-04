Cifuentes dimite

Cristina Cifuentes ha anunciado hoy su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras semanas de presión por la polémica de su máster y al difundirse un vídeo en el que aparece robando dos cremas en un hipermercado en Vallecas en 2011.

Cifuentes ha comparecido de manera urgente en la Real Casa de Correos en Madrid después de haber mantenido una reunión con su equipo para analizar la situación. "Renuncio a ser presidenta de la Comunidad de Madrid", ha verbalizado concretamente.

Hasta ahora, Cifuentes se había negado a dejar la Presidencia diciendo que no había cometido ninguna ilegalidad respecto a su máster y dejaba su futuro en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cifuentes ha dicho en esa comparecencia que había adoptado esa decisión hace días y que pretendía anunciarlo después de la recepción oficial del Gobierno madrileño el próximo 2 de mayo. El vídeo del hurto ha acelerado el proceso.

La política popular ha anunciado que deja su puesto en la Presidencia de Madrid, pero no ha renunciado a su escaño ni al PP de Madrid -en un posterior mensaje enviado a sus diputados ha dicho que espera seguir contando con su apoyo "como presidenta" del PP de Madrid-.

"La resistencia de las personas tiene un límite", ha señalado la popular, que ha lamentado que ha pasado 34 días de "exposición permanente" y "linchamiento mañana, tarde y noche y por tierra, mar y aire". "He aguantado mucho", ha apostillado Cifuentes, que ha comentado que no podía permitir que la izquierda "radical" gobierne la comunidad de Madrid.

El "error involuntario" de robar unas cremas

Cifuentes ha denunciado que ha sido espiada en su época en la Asamblea, como delegada del Gobierno y en la Puerta del Sol. Su versión sobre el vídeo, es que se trata de un "error involuntario". "Me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por importe de 40 euros, que a la salida aboné", ha relatado Cifuentes. "En esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas, he cometido como cualquier otras personas muchos errores, personales y políticos, seguiré cometiéndolos. Me he saltado semáforos rojos", ha subrayado.

Cifuentes ha vuelto a hablar de una operación contra ella, no solo para acabar con el adversario político, sino también para "destruir a la persona". "Soy consciente de que mi actitud de tolerancia cero contra la corrupción tiene un precio, todo es parte de de ese precio", ha argumentado sobre su marcha.

La situación de Cifuentes era cada día más insostenible, con gran parte del PP sin creerse sus explicaciones y con la vista puesta en la moción de censura presentada por el PSOE. Esta propuesta tenía como tope el 7 de mayo, y Ciudadanos había asegurado que apoyaría a Ángel Gabilondo en caso de que Cifuentes no diera un paso atrás y el Partido Popular colocara a un candidato "limpio".

Al renunciar a su cargo, por lo tanto, decae la moción presentada por el PSOE. Tocará ahora negociar entre PP y Ciudadanos el sustituto de Cifuentes al frente de la Puerta del Sol. El nombre que más ha sonado estas semanas es el de Ángel Garrido, su 'número dos' tanto en la Asamblea como en el PP de Madrid.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha avanzado que su partido ya no apoyará a Gabilondo una vez ha dimitido Cifuentes con la intención de presentar un candidato "limpio". El dirigente socialista ha asegurado, no obstante, que él sigue postulándose para el puesto.

No ha dejado su escaño ni el liderazgo del PP de Madrid

Cifuentes ha renunciado a dejar la Presidencia de Madrid, pero no ha hablado de dejar su escaño en la Asamblea ni del liderazgo del PP de Madrid. Mariano Rajoy ha enviado a la sede de la Comunidad a la 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, para hablar de la dimisión, según fuentes del PP citadas por Efe.

La dimisión se ha producido apenas unos minutos antes de que arrancara en el Congreso de los Diputados el debate de enmiendas de devolución de los presupuestos generales del Estado. Allí, el jefe del Ejecutivo ha declarado que Cifuentes ha hecho "lo que tenía que hacer" porque era "obligada" esa decisión. Y ha lanzado un mensaje: se abre ahora "una nueva etapa" en el PP de Madrid.

La dirigente del PP no ha admitido preguntas de los periodistas durante su comparecencia, en la que ha reconocido que se va con un "sentimiento amargo" desde el punto de vista "personal" pero que está "muy orgullosa" y tiene la "cabeza muy alta" respecto al trabajo al frente de la Comunidad.

"A pesar de todo, a pesar de la dureza del momento y del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí", ha concluido.