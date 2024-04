Britney Spears salda la disputa legal con su padre

Britney Spears y su padre, Jamie, han llegado a un acuerdo con el que ponen fin a la batalla legal que emprendieron hace años. Según recoge The New York Times, los puntos del acuerdo no han trascendido, aunque el portal especializado TMZ afirma que la cantante no va a recibir dinero.

Al contrario, es ella la que va a asumir el coste de estos trámites de su padre. En cifras, la artista, según el ya citado portal, abonará a su progenitor una cuantía de dos millones de euros.

Así culmina una batalla legal que ha enfrentado a padre e hija motivada por el pago de honorarios legales de él, así como la gestión de sus finanzas. Y en la que el abogado de esta última, Mathew Rosengart, le había garantizado a su representada que lo tenían prácticamente ganado, recoge TMZ.

En este sentido, según las informaciones de The New York Times, el representante de la intérprete de Toxic se opuso a que Britney debiera asumir el pago de los honorarios que reclamaba el progenitor de esta.

Argumentaba que la artista no tenía por qué pagar dicha cuantía a su padre cuando este se había abonado a sí mismo seis millones de dólares, opinaba que no había vigilado de manera adecuada a la cantante, entre otros actos.

La artista estuvo bajo la tutela de su padre entre los años 2008 y 2021. Y este, que manejó tanto los aspectos legales como personales de su hija, negaba las afirmaciones de Rosengart.

En cualquier caso, el rotativo neoyorquino ha recogido un comunicado del letrado de Britney en el que asegura que el "deseo" de su representada de "libertad ahora es verdaderamente completo". Y, "como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir ni involucrarse ante el tribunal en este asunto".