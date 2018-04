La parodia del cómico Alberto Casado sobre cómo superó su depresión viendo un viral que arrasa en Twitter

El cómico Alberto Casado, famoso por participar en Sé lo que hicisteis (laSexta) y por formar el dúo cómico Pantomima Full​​​​​ junto a Rober Bodegas, ha arrasado en Twitter por su paródica explicación sobre cómo salió de una depresión tras ver un vídeo viral de "Alfredo Duró" —periodista deportivo— (en referencia al psicólogo especializado en coaching motivacional Emilio Duró).

El mensaje de Casado, que ya lleva un par de semanas compartiéndose de manera masiva en redes sociales y que va en la misma línea de otras parodias de Pantomima Full, tiene ya más de 8.800 'me gusta' y comienza con el cómico explicando que él hace coaching motivacional para empresas, convenciones y también para personas: "Cuando alguien viene y te da las gracias porque ha recuperado la confianza en sí mismo es un regalo", explica Casado, quien recuerda cuando él pasó una "etapa jodida" en su vida, y cómo un vídeo viral de "Alfredo Duró" le hizo ver que no podía esperar a que las cosas cambien por sí solas.

"Las cosas tengo que cambiarlas yo", se dijo Alberto Casado, quien afirma que pasó de una profunda depresión a cruzar la meta de un IronMan en un año: "Yo sé que se está muy cómodo, pero de verdad, hay que salir de la zona de confort", clama el cómico.

"Te has criticado toda la vida y no ha funcionado. ¡Prueba a halagarte! ¿A ver qué ocurre? Y me lo cuentas", ha expuesto, antes de sentenciar: "¿Sabes quién no se equivoca nunca? El que nunca hace nada".

SAL DE LA ZONA DE CONFORT: pic.twitter.com/imhF7hGEOG — Pantomima Full (@Pantomima_Full) 6 de abril de 2018

Los mensajes que le escriben muchos tuiteros no tienen desperdicio:

Ja ja ja, pobre chaval, si como el hay cientos — Talita Cumi (@piopiotwit) 7 de abril de 2018

Ayyy que crei que era real. Me la habeis metido diblada 😂😂😂😂 — Talita Cumi (@piopiotwit) 7 de abril de 2018

Coaching: esa fina barrera entre la psicología y la estafa. — El Rey & The Queen (@carloslliria) 6 de abril de 2018

Me encanta pantomima full 😂😂😂 De verdad que Víctor Küppers es genial!! — Olivia (@Oli_Mady) 8 de abril de 2018

El detalle de que diga "Alfredo Duró" en vez de "Emilio Duró" es completamente 🔝 — Javier Martínez (@lasdelpulpo) 6 de abril de 2018

