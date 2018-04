Las claves de la cumbre histórica entre las dos Coreas

Dicen los libros de historia que las dos Coreas, la del Norte y la del Sur, están técnicamente en guerra, que en 1953 sólo acordaron un alto el fuego. Tan frágil, tan inestable, que llevamos 65 años con el corazón encogido. Dicen los titulares de prensa, más recientes, que el ruido de sables se ha trocado en ruido de misiles con carga nuclear, de ahí que el miedo se haya disparado. Pero tras una de las peores escaladas de las últimas décadas -dialéctica pero, también, de ejercicios militares-, estamos en una nueva etapa de distensión. Y este viernes, al fin, es el momento de demostrarlo.

Las dos Coreas celebran este 27 de abril una cumbre que tendrá lugar en su militarizada frontera, un encuentro planificado al milímetro y que tiene como meta alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización del vecino del norte. ¿Y si van más allá y se pacta un acuerdo de paz? Todo son expectativas e ilusiones ante esta cita histórica. Estas son las claves para entender su importancia.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se va a reunir con el presidente del Sur, Moon Jae-in, en un encuentro que será retransmitido por televisión, algo insólito. Hasta ahora, nunca se ha visto a Kim, mandatario de un país conocido por su opacidad, en una situación tan expuesta. Por ejemplo, el pasado marzo viajó por sorpresa a China y allí se entrevistó con el presidente, Xi Jinping, pero sus conversaciones fueron secretas y no se supo nada hasta que todo estaba pasado. Ahora no. Ahora el mundo podrá mirar.

Según informa la agencia EFE, la tan esperada jornada arrancará a las 9.30 hora local surcoreana (la una y media de la mañana en la España peninsular). Entonces, el líder norcoreano cruzará a pie la línea de demarcación militar que divide los dos países. "Es un gesto trascendental, puesto que será el primer miembro de la dinastía Kim que técnicamente pisa suelo del Sur desde el final de la Guerra de Corea (1950-1953)", sostiene. No es la primera reunión de líderes de ambas Coreas desde la contienda en la península, pero sí la primera vez que un líder del norte cruza al sur: el padre de Kim, Kim Jong-il, se reunió con los presidentes del Sur en dos ocasiones, primero con Kim Dae-jung en 2000 y luego con Roh Moo-hyun, en 2007, pero ambos encuentros se celebraron en Pyongyang, capital del norte.

En la línea de separación estará esperándole Moon Jae-in y ambos serán escoltados por una guarnición de honor hasta la llamada "Casa de la Paz", el pabellón donde se celebrará la cumbre en el lado surcoreano de esa parte de la frontera. Cruzada la frontera, habrá dos reuniones, una por la mañana y otra por la tarde. Ha trascendido que los dos líderes no van a comer juntos, pero que en las salas de la Casa de la Paz se han elegido con cuidado los platos y los cuadros que decoran el espacio, con referencias a los principales símbolos comunes o personajes que han jugado un papel histórico en el acercamiento intercoreano.

Tras el almuerzo, plantarán un árbol junto a un camino que en su día utilizó el fundador del grupo Hyundai, Chung Ju-young (que era norcoreano de nacimiento), para visitar su pueblo natal y donar un millar de reses a Corea del Norte cuando el país trataba de superar la durísima hambruna de los años 90, informa la BBC. EFE añade que la tierra empleada para abonar el pino procede de los volcanes Halla y Paektu, los picos más altos y venerados en Sur y Norte, y el agua usada para regarlo procederá del Han y el Taedong, los ríos que bañan respectivamente Seúl y Pyongyang.

Para seguirlo todo, se ha montado un centro de prensa en la localidad de Goyang, situado a 26 kilómetros del campamento fronterizo donde se celebra la cumbre. Este recinto de 10.000 metros cuadrados acoge a casi 3.000 periodistas procedentes de 41 países diferentes.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

"Hace un año solo se hablaba de una posible guerra en la península, y ahora estamos ante una cumbre para tratar la desnuclearización y la paz permanente", destaca el investigador Cho Seong-ryoul, del Instituto surcoreano de Estrategia de Seguridad, quien confía en que la cumbre "sea el inicio de una serie de reuniones regulares" entre Kim y Moon. "El año pasado fue uno de los más peligrosos de las últimas décadas. Mucha gente subestima lo cerca que estuvo de estallar una guerra en Corea", señala en la misma línea Andrei Lankov, profesor de Estudios Coreanos de la Universidad Kookmin en Seúl. Ambos expertos han sido citados por EFE.

Los observadores coinciden en que este cambio radical ha sido posible por una "conjunción de factores" que incluye la voluntad de supervivencia del régimen norcoreano y los "papeles complementarios" que han desempeñado los líderes del Norte y del Sur, así como la relajación de la tensión con Washington y la posibilidad de encuentros en altas esferas.

Lo más importante es lo que se va a tratar en esa mesa ovalada, elegida para reducir entre los participantes "la distancia psicológica" entre las delegaciones y que en su parte central mide 2.018 milímetros de ancho, para simbolizar el año de la histórica cita. Según están filtrando los respectivos equipos, se firmará un acuerdo tras la última reunión y se realizará un anuncio. Su formato dependerá enteramente del "contenido de dicho texto", según ha explicado este jueves la oficina presidencial surcoreana. Así que todo son preguntas: ¿comparecerán juntos los dos líderes? ¿Leerán una declaración conjunta o la harán pública, sin más? ¿Se expondrán a las preguntas de los informadores, sobre todo Kim, considerado uno de los principales depredadores mundiales de la libertad de prensa?

Mario Esteban, investigador principal para Asia-Pacífico en el Real Instituto Elcano, ha colgado un vídeo en Twitter en el que expone las grandes cuestiones en juego en esta cumbre, desde el empleo del lenguaje a las precisiones que deben incluir los acuerdos para ser verdaderamente trascendentes.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

La cumbre, primera entre los dos estados en 11 años, no sólo busca la distensión entre vecinos, sino preparar la del norte con Estados Unidos. Kim y el presidente norteamericano, Donald Trump, se han comprometido a mantener en mayo o en junio un encuentro bilateral que debe rebajar la tensión de los últimos meses.

La desnuclearización de Corea del Norte será una de las cuestiones más importantes que se pongan encima de la mesa. Desde el año 2006, Pyongyang ha llevado a cabo seis pruebas nucleares. La última y más potente tuvo lugar el pasado septiembre y fue el test que permitió a Kim afirmar que había "completado sus objetivos" en materia de armas atómicas. Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron como respuesta su mayor ejercicio aéreo conjunto y comenzaron a mover tropas, en un intento de mostrar las garras para prevenir al adversario.

El pasado mes, en China, Kim Jong-un se comprometió abiertamente a la desnuclearización de su país. El portal especializado en Corea del Norte 38north publicó a principios de abril que ya podría haber detenido las operaciones de su único reactor atómico. Y de seguido se supo que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, viajó a finales de marzo a Corea del Norte para reunirse con su líder, una noticia que confirmó en Twitter el propio Trump y que dejaba un mensaje claro: "¡La desnuclearización será algo grande para el mundo!". Por ahí van los tiros.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!