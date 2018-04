"No más manadas. Educación para la prevención desde Secundaria", la iniciativa que arrasa en Change.org

La sentencia a La Manada, conocida hoy, ha generado una enorme ola de indignación por la calificación del delito de los cinco jóvenes sevillanos como "abuso sexual", no como violación. Además de convocarse numerosas manifestaciones en toda España en contra de la decisión de los jueces y de la avalancha de mensajes en redes sociales reclamando una pena mayor, se ha movido una iniciativa en la plataforma Change.org que en pocas horas ha superado las 380.000 firmas.

La propuesta, impulsada por una usuaria llamada Iria Marañón, reclama una mejor educación para evitar que, en el futuro, se dé un caso como el de los Sanfermines. "El abuso sexual es en sí mismo una conducta violenta e intimidatoria. Y más cuando se ejerce en un grupo de hombres y hacia una única mujer. Eduquemos en esto, por favor. Divulguemos en los colegios el mensaje de que NO siempre es NO, de que el silencio es un NO, y de que la ausencia de un comportamiento explícito del sí, también es un NO. Evitemos que nazcan próximas manadas", sostiene el texto.

"Para eso debemos poner el foco en la educación. Debemos exigir a nuestros gobernantes que cambien la ley educativa e incluyan de forma OBLIGATORIA educación afectivo sexual en Secundaria. Esto no puede volver a ocurrir. Nunca más", concluye.

En el argumentario de su petición, Marañón escribe que "es asqueroso que abusar sexualmente de alguien cueste tan poco. ¿Qué mensaje estamos mandando con esta condena?". "En unos años estarán en la calle, cerca de ti, de mí, de mis hijas... y de la propia víctima", plantea la iniciativa.

"Si yo he sentido asco al escuchar esta sentencia, ¿cómo se habrá sentido ella? No quiero ni imaginarme el calvario que ha sufrido, para que ahora tres jueces le digan que lo que ella vivió no fue violento ni intimidatorio", añade.

La propuesta se cierra con un llamamiento: "Ayúdame a difundir mi petición para obtener más firmas y así poder llegar al Congreso con un gran respaldo para presionar a nuestros dirigentes". Por tanto, las firmas podrían llegar a formar parte de una iniciativa popular que cristalice en un cambio normativo que ahonde en la educación e impida nuevos casos como el sufrido por esta joven madrileña.

La sentencia íntegra de La Manada by El HuffPost on Scribd