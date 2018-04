Una mujer da a luz sola en un hotel guiándose con tutoriales de YouTube

Tia Freeman es una mujer estadounidense de 22 años que dio a luz el pasado siete de marzo estando sola en una habitación de hotel en Estambul, Turquía. Para saber qué debía hacer, la joven consultó varios tutoriales de Youtube, con los que sacó a su bebé adelante.

Su historia se ha vuelto viral esta semana, después de que la propia Freeman haya contado cómo se enfrentó al parto en una situación así mediante un hilo de Twitter. Sin embargo, la forma en que esta joven ha dado a luz no es lo único sorprendente de su relato.

La joven había programado para el mes de marzo hacer un viaje a Alemania desde Virginia, Estados Unidos. Su objetivo era visitar a un amigo que vive allí y que también ha contado la historia en Twitter.

El problema fue que dos meses antes de que Freeman viajase su médico le dio una noticia que no esperaba: se encontraba en el tercer trimestre de embarazo.

Como Freeman tomaba anticonceptivos y en los últimos meses no había ganado nada de peso, no le dio importancia a la ausencia de la regla, de manera que no fue consciente de su embarazo hasta tres meses antes de dar a luz.

Sin embargo, cuando llegó el momento de partir aún faltaban varias semanas para que saliese de cuentas, así que Freeman decidió emprender el viaje. Tras un primer trayecto de 14 horas, la embarazada debía hacer una escala de otras 17 horas en Estambul, Turquía.

A pesar de ser vegetariana, la joven decidió comer una pieza de salmón en el avión porque no había ninguna opción vegetal en el menú y eran demasiadas horas de ayuno teniendo en cuenta su avanzado estado de gestación. Poco antes de aterrizar, Freeman empezó a sentir dolores, pero los atribuyó a una indigestión del pescado.

"No sabía si era el salmón, el vuelo o que había llegado mi momento, pero me empezó a doler la tripa. Quedaba una hora para aterrizar y estaba convencida de que tenía una intoxicación alimentaria. Me dolía todo", escribió Freeman en su Twitter.

Cuando llegó a Estambul, la joven se encontró sola y decidió que lo mejor era irse al hotel donde debía pasar las horas de la escala.

"Cuando llegué al hotel ya supe que estaba de parto. No había otra explicación porque ni siquiera podía ponerme de pie. Estaba en un país extranjero donde nadie habla inglés, no tenía el número de emergencias de este país y no sabía qué hacer. Así que me puse en modo millennial y busqué qué hacer en YouTube. Y ahí estaba, sola en una habitación de hotel buscando cómo dar a luz a mi bebé", escribió Freeman.

De manera que Freeman se encerró en su habitación, llenó la bañera de agua tibia y se metió en ella. Allí dio a luz. Con el niño ya en brazos, buscó también información de cómo debía cortar el cordón umbilical y lo hizo utilizando los cordones de sus zapatillas, que esterilizó previamente en un hervidor para infusiones que tenía en la habitación del hotel.

"En Turquía, todo el mundo bebe té o café y cada habitación de hotel tiene un hervidor eléctrico. Así que herví un poco de agua para estilizar los cordones y los usé como si fueran pinzas", escribió en uno de los tuits.

Al día siguiente, Freeman se dirigió de nuevo al aeropuerto con su bebé, donde tuvo que dar explicaciones a las autoridades de la aduana. Tras demostrar que lo que contaba era cierto, la policía la llevó al consulado de Estados Unidos y le expidieron un certificado de nacimiento del bebé para poder volver a Estados Unidos.

Así lo resumió su amigo Jakob Johnson:

La versión corta: mi amiga TIA iba de camino a Alemania a visitarme. Durante su escala en Estambul, dio a luz a un niño sano. En una habitación de hotel POR SÍ MISMA. Ató y cortó el cordón umbilical POR SÍ MISMA. Y se fue al aeropuerto al día siguiente como si no hubiese pasado nada.

